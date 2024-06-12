Adana’da İğrenç Görüntüler Sonrası Dükkan Kapatıldı, Para Cezası Kesildi

Adana’nın Seyhan ilçesinde bulunan bir kasabın önünde küçükbaş hayvanların olmusuz koşullarda kesilmesi ve etlerin satılması üzerine harekete geçen ekipler işletmeye 148 bin 997 lira para cezası verdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yaptığı açıklamada işletmenin kapatıldığını duyurdu.