Adana’da İğrenç Görüntüler Sonrası Dükkan Kapatıldı, Para Cezası Kesildi
Adana’da İğrenç Görüntüler Sonrası Dükkan Kapatıldı, Para Cezası Kesildi
Adana’nın Seyhan ilçesinde bulunan bir kasabın önünde küçükbaş hayvanların olmusuz koşullarda kesilmesi ve etlerin satılması üzerine harekete geçen ekipler işletmeye 148 bin 997 lira para cezası verdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yaptığı açıklamada işletmenin kapatıldığını duyurdu.
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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü kaldırımda koyun küçükbaş hayvan kesen ve her yeri kana bulayan kasaba yönelik çalışma başlattı. Seyhan polisleri İl Tarım Müdürlüğü ve Seyhan Belediyesine bağlı zabıta ekiplerini koordine ederek söz konusu adrese baskın yaptı.
İşyeri kontrol edilirken, sahibi İbrahim Halil Ş. (19) zabıta ekiplerince kaldırım işgalinden 977 TL, kaçak kesimden 2 bin 20 TL ve İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince 146 bin TL para cezası uygulandı. İşyerine toplamda 148 bin 977 TL para cezası kesildi.
HASSAS GÖRÜNTÜ: Adana'da kasap önünde yapılan kesim 👇
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir işletmede gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan görüntüler asla kabul edilebilir değildir. Olumsuz koşullarda gıda satışı yapıldığı belirlenen işletme kapatıldı” duyurdu.
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Siz insan değilsiniz! Hayvana resmen acı çektirmişler.
Sorsak kesin HELAL KESİMdir...
Ülkeyi resmen Hindistan'a çevirdiniz Allah kahretsin sizi ya.
Bu tarz olaylara hapis cezası getirilmediği sürece insan sağlığı ile oynamaya devam ederler... 😡😡😡