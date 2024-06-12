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Liseler Arası Futbol Turnuvasında Irkçılık: Ermeni Lisesi Öğrencilerine “Mülteciler Dışarı” Sloganı

Liseler Arası Futbol Turnuvasında Irkçılık: Ermeni Lisesi Öğrencilerine “Mülteciler Dışarı” Sloganı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.06.2024 - 19:43

İstanbul’da liseler arasında yapılan bir futbol turnuvasında Getronagan Ermeni Lisesi öğrencilerine ırkçılık yapıldı. “Mülteciler dışarı” sloganları yetkililerin müdahalesi sonrasında kesildi.

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Türkiye’de 1886 yılından beri eğitim veren Getronagan Ermeni Lisesi öğrencileri, liseler arası yapılan bir futbol turnuvasına katıldı.

Türkiye’de 1886 yılından beri eğitim veren Getronagan Ermeni Lisesi öğrencileri, liseler arası yapılan bir futbol turnuvasına katıldı.

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre; okulun İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yaptığı futbol maçı sırasında izleyicilerden “Mülteciler dışarı” sloganları yapıldı.

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre; okulun İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yaptığı futbol maçı sırasında izleyicilerden “Mülteciler dışarı” sloganları yapıldı.

Kaynak

İTÜ Ayazağa Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada öğretmenlerin müdahalesiyle sloganlar kısa sürede kesildi ve mücadele kaldığı yerden devam etti.

İTÜ Ayazağa Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada öğretmenlerin müdahalesiyle sloganlar kısa sürede kesildi ve mücadele kaldığı yerden devam etti.

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