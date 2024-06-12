Liseler Arası Futbol Turnuvasında Irkçılık: Ermeni Lisesi Öğrencilerine “Mülteciler Dışarı” Sloganı
Liseler Arası Futbol Turnuvasında Irkçılık: Ermeni Lisesi Öğrencilerine “Mülteciler Dışarı” Sloganı
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Türkiye’de 1886 yılından beri eğitim veren Getronagan Ermeni Lisesi öğrencileri, liseler arası yapılan bir futbol turnuvasına katıldı.
Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre; okulun İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yaptığı futbol maçı sırasında izleyicilerden “Mülteciler dışarı” sloganları yapıldı.
İTÜ Ayazağa Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada öğretmenlerin müdahalesiyle sloganlar kısa sürede kesildi ve mücadele kaldığı yerden devam etti.
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