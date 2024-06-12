Tahir Elçi Davası: Davadaki Tüm Sanık Polisler Beraat Etti

Diyarbakır’un Sur ilçesinde bulunan Dört Ayaklı Minare’nin önünde 2015 yılında yaşanan çatışma sonrasında hayatını kaybeden avukat Tahir Elçi’nin öldüğü olayla ilgili bugün karar mahkemesi görüldü. Mahkeme, Elçi’nin ölümünde tutuksuz sanık olarak yargılanan 3 polis memurunun beraatine karar verdi.