Tahir Elçi Davası: Davadaki Tüm Sanık Polisler Beraat Etti
Tahir Elçi Davası: Davadaki Tüm Sanık Polisler Beraat Etti
Diyarbakır’un Sur ilçesinde bulunan Dört Ayaklı Minare’nin önünde 2015 yılında yaşanan çatışma sonrasında hayatını kaybeden avukat Tahir Elçi’nin öldüğü olayla ilgili bugün karar mahkemesi görüldü. Mahkeme, Elçi’nin ölümünde tutuksuz sanık olarak yargılanan 3 polis memurunun beraatine karar verdi.
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Dönemin Diyarbakır Barosu Başkanı olan Tahir Elçi, basın açıklaması yaptıktan hemen sonra yaşanan bir çatışmada kurşunların hedefi olmuş ve hayatını kaybetmişti.
Tahir Elçi’nin hayatını kaybettiği olayda bazı görüntülerin kayıp olduğu iddia edilmişti.
Davanın bugün görülen karar duruşmasında, savcı Elçi’nin nereden geldiği belli olmayan bir kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği, suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığını söyleyerek tahliye istedi.
Mahkeme heyeti de Tahir Elçi cinayeti davasında tutuksuz yargılanan sanık polisler Mesut Sevgi, Fuat Tan ve Sinan Tabur’un üzerlerine atılı “taksirle ölüme neden olma” suçunu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlarına karar verdi.
Kararı, davayı takip eden avukatlar Diyarbakır Adliyesi önünde protesto etti.
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