FED Beklentileri Karşıladı: Faiz Sabit Kaldı
FED Beklentileri Karşıladı: Faiz Sabit Kaldı
Amerika Merkez Bankası (FED) bugün yaptığı toplantı sonrasında faizlerin sabit kalmasına karar verdi. Yapılan piyasa araştırmaları da FED’in faizi sabit bırakmasını bekliyordu.
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Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) bugün yaptığı toplantıda oybirliği kararıyla faizler 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı çıktı.
Üst üste yedinci kez faizleri sabit turan FED’in bir sonrası faiz kararı 31 Temmuz’da açıklanacak.
Piyasa araştırmaları da FED’in faizi son 22 yılın zirvesinde tutacağı yönündeydi.
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