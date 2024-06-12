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FED Beklentileri Karşıladı: Faiz Sabit Kaldı

FED Beklentileri Karşıladı: Faiz Sabit Kaldı

Amerika Birleşik Devletleri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.06.2024 - 21:10

Amerika Merkez Bankası (FED) bugün yaptığı toplantı sonrasında faizlerin sabit kalmasına karar verdi. Yapılan piyasa araştırmaları da FED’in faizi sabit bırakmasını bekliyordu.

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Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) bugün yaptığı toplantıda oybirliği kararıyla faizler 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı çıktı.

Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) bugün yaptığı toplantıda oybirliği kararıyla faizler 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı çıktı.

Üst üste yedinci kez faizleri sabit turan FED’in bir sonrası faiz kararı 31 Temmuz’da açıklanacak.

Üst üste yedinci kez faizleri sabit turan FED’in bir sonrası faiz kararı 31 Temmuz’da açıklanacak.

Piyasa araştırmaları da FED’in faizi son 22 yılın zirvesinde tutacağı yönündeydi.

Piyasa araştırmaları da FED’in faizi son 22 yılın zirvesinde tutacağı yönündeydi.
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