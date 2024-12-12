12 Aralık Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
12 Aralık Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 12 Aralık Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Son dönemde yasa dışı bahis soruşturmasıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ev hapsi cezasının kaldırılmasının ardından Ekotürk’te yayınlanan “Pembe Masa” programına konuk olan Ortaç, hem yaşadığı zorluklardan hem de hakkında yapılan eleştirilerden dolayı isyan etti. Ortaç’ın “Yarın ölmek istiyorum” sözleri hayranlarını derinden sarstı.
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Galatasaray, İsveç'te üç puana yaklaşsa da hedefine ulaşamadı. İlk 8 yolunda kritik Malmö sınavına çıkan Galatasaray son dakika golüne engel olamadı ve bir puan aldı. Taraftarda teknik ekibe eleştiriler gelirken, en büyük eleştiri Hakim Ziyech'in performansına oldu. Jelert-Ziyech değişikliği en çok eleştirilen konuların başında geliyor. Okan Buruk, Jelert'in ayağında hissettiği ağrı sonrası değişikliği yaptığını söylemesi bile sosyal medyayı durduramadı.
Sean 'Diddy' Combs, son dönemde cinsel saldırı suçlamalarıyla gündemde. 2019 ile 2022 yılları arasında yaşandığı iddia edilen üç yeni dava, tüm okları tekrardan ünlü rapçiye çevirdi. Davacılar, Diddy'nin düzenlediği partilerde içkilerine yasaklı madde katıldığını ve bilincini kaybettikten sonra istismara uğradıklarını belirtiyor. Diddy, suçlamaları reddediyor ve dava açan avukatları yalan söylemekle suçluyor. Gelin, davanın detaylarına beraber bakalım!
Eski Türk filmleri birçoğumuzun çocuklukta izleyip unutamadığı o karakterlerle anısını yaşatmaya devam ediyor. Hatıralarımızda kalan filmlerden bazı sahneler düşününce popüler yabancı filmlere de biraz benziyor olabilir. Sosyal medyada kullanıcılar hatıralarında kalan filmleri yabancı filmlere benzettiler. Ortaya herkesi şaşırtan paylaşımlar çıktı. Sizler için o paylaşımları derledik. İşte görünce 'Vay be' diyeceğiniz o benzerlikler...
Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi.
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Mısır’daki bir arkeolojik kazıda, Kleopatra’nın yüzüne ait olduğu iddia edilen bir heykel bulundu. Kazıyı yürüten ekip, bu heykelin, ünlü Mısır kraliçesinin gerçek yüzünü ortaya koyduğunu düşünüyor. Ancak diğer uzmanlar, heykelin farklı bir kişiyi tasvir ettiğini öne sürüyor. Detaylar içeriğin devamında...
Galatasaray soğuk havanın etkisinde geçen maçta skor olarak üstünlüğü sağlasa da son dakika golüne engel olamadı. Jelert'in golü takıma ayrı moral olurken Yunus Akgün de yine skora katkı yapmayı başardı. Galatasaray'ın üç puan hayaline son dakikalarda gelen gol engel oldu. Galatasaray bu sonuçla puanını 12'ye çıkardı. Son sıralardaki Malmö ise 4 puana çıkarak 30. sıraya yükseldi. Galatasaray ilk 8 için şansını devam ettirdi.
Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı erkeklere 'maymun deneyi' yaptığını dile getirdi. Erkeklerin laftan değil, icraatten anladığını söyleyen kadın tartışma yarattı. Diğer kullanıcılardan yorumlar gecikmedi. Gelin kim neler demiş, beraber bakalım...
Sosyal medyada bazı yemeklere altın kaplama yapıldığını illaki görmüşsünüzdür. Bu eylem, özellikle Nusret'in videosuyla viral olmuş ve çok ses getirmişti. O günden sonra birçok sosyal medya fenomeni de bu tadı deneyimledi. Ekran başında bu gelişmeleri takip eden kişilerin ise aklında bir soru vardı: ''Acaba tadı nasıl?''
İstanbul'da, 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti, karakoldan kaçtıktan sonra polislere direnmiş ve bu sırada genç polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti. Bugün, Geçti, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Ancak, Geçti’ye baro tarafından atanan avukatlar savunma yapmayı reddederek davadan çekildiler. Mahkeme, davanın ertelenmesine karar verdi. Bu gelişme, İstanbul Barosu tarafından yapılan açıklamalarla geniş bir şekilde tartışılmaya başlandı. Birçok avukat tepki gösterdi.
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2014 yılında katıldıkları Ütopya programında tanışıp evlenen Kurretülayn Matur ve Semih Öztürk çifti bir süre önce boşanmıştı. Hatta Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk, eski eşinin paylaşımı yüzünden Acun Ilıcalı ile sorun yaşayıp işten çıkarılmıştı. Kurretülayn Matur, X'den yaptığı paylaşımla gündeme yerleşti. Korkunç bir dolandırıcılık çetesinin eline düşen Matur, yaşadıklarını anlattı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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