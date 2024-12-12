Taciz Davasıyla Gündemdeydi: Puff Diddy'ye Üç Erkeğe Cinsel İstismar Suçlamasıyla Dava Açıldı
Taciz Davasıyla Gündemdeydi: Puff Diddy'ye Üç Erkeğe Cinsel İstismar Suçlamasıyla Dava Açıldı
Kaynak: https://www.theguardian.com/us-news/2...
Sean 'Diddy' Combs, son dönemde cinsel saldırı suçlamalarıyla gündemde. 2019 ile 2022 yılları arasında yaşandığı iddia edilen üç yeni dava, tüm okları tekrardan ünlü rapçiye çevirdi. Davacılar, Diddy'nin düzenlediği partilerde içkilerine yasaklı madde katıldığını ve bilincini kaybettikten sonra istismara uğradıklarını belirtiyor. Diddy, suçlamaları reddediyor ve dava açan avukatları yalan söylemekle suçluyor. Gelin, davanın detaylarına beraber bakalım!
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P Diddy (Sean Combs), Amerikalı ünlü rap sanatçısı, yapımcı ve iş insanı, son dönemde ciddi suçlamalarla gündemde.
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Bu dava mahkeme dışında çözülse de olaylar burada bitmedi. 2024’ün başında, Combs hakkında başka suçlamalar da gündeme geldi. Hakkında insan kaçakçılığı, zorla insan ticareti ve uyuşturucu kullanımı gibi korkunç iddialar ortaya atılmıştı.
Mart ayında yapılan bir polis baskınında, Combs'un evinde yasaklı maddeler, gizli kameralar ve şantaj için kullanılan bazı materyaller bulunmuştu. Ayrıca, Combs'un düzenlediği partilerde birçok ünlü ismin de yer aldığı ve bu partilerde ciddi şekilde cinsel istismar ve zorla alıkoyma gibi suçların işlendiği iddiaları ortaya çıkmıştı.
Davada şimdilerde yeni bir Sean "Diddy" Combs hakkında, 2019 ile 2022 yılları arasında gerçekleşen cinsel saldırı suçlamalarıyla üç yeni dava açıldı.
Bir davacı, saldırısının kaydedildiğini ve sonrasında 2.500 dolar aldığını, bir diğeri ise Diddy'nin çalışanları tarafından tehdit edilerek susmaya zorlandığını söyledi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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