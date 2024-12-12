12 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
12 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Bundan 8 yıl önce dünyaevine giren güzel oyuncu Sinem Kobal ve sinema dünyasının en karizmatik isimlerinden biri olan Kenan İmirzalıoğlu magazinin en gözde çiftlerinden biri olmaya devam ediyor. Evliliklerinin ardından kucaklarına aldıkları kızlarıyla gıptayla bakılan çiftimiz başarılı kariyerleriyle de adından bahsettiriyor. Kızlarını kucağına almasından bu yana ilk defa ekranlara geri dönen Sinem Kobal da şu sıralar Her Şeyin Başı Merkür filmiyle yeniden izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor. Çekimleri tamamlanan filmin galası geçtiğimiz gece gerçekleşirken Sinem Kobal'ı bir an olsun yalnız bırakmayan Kenan İmirzalıoğlu ise gecedeki romantik tavırlarıyla dikkat çekti. Detaylara birlikte bakalım...
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2. Birlikteliklerinden bu yana manşetlerin gözde çiftlerinden biri olan Selena Gomez ve Benny Blanco ilişkilerini beklenenden uzun bir süre ayakta tutmayı başarmış hatta bu halleri herkesleri şaşırtmıştı. Çiftimiz ilk günden bu yana tepki çekmeye devam ederken yapılan yorumlar ikiliye pek de işlemedi! Gelecekte de birbirlerinin yanında olmak istediklerini dile getiren Gomez ve Blanco'nun evlenecekleri iddiaları bir süredir gündemdeydi. Ve beklenen teklif geldi... Benny Blanco bu yolda ilk adımı atarak Selena Gomez'e evlenme teklifi etti. Çiftimiz evleniyor!
3. 2022 senesinde basketbolcu Cedi Osman'la evlenen ardından da yurt dışında yaşama kararı alan Ebru Şahin zaman zaman evliliğiyle zaman zaman da oyunculuğuyla gündeme yerleşiyor. Son zamanlarda ekranlara geri dönen ve yer aldığı projelerle konuşulan Şahin ise bir süredir çocuk sorularıyla baş başa kalıyor. Geçtiğimiz günlerde muhabirlere kesin bir dille cevap veren oyuncu aynı sorular bir daha sorulunca dayanamadı. Sabrı taşan Ebru Şahin'den "Bela mısınız başıma?" şeklinde bir çıkış geldi!
4. Aşk haberleriyle herkesi şaşkına çeviren Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti magazinin en dikkat çeken ikilisi oldu. Kimilerine çok samimi gelen bu aşk kimileri tarafından da pr olarak değerlendirildi. Tüm eleştirilere rağmen el ele pozlar veren ikiliye nazar değdi. Mert Demir'le sessiz sedasız ayrıldığı konuşulan güzel oyuncu geçtiğimiz akşam görüntülendi. İlişki sorularına hiç cevap vermeyen Serenay Sarıkaya'nın kombini ve üzgün halleriyse dikkatlerden kaçmadı.
5. Daha önce Şefkat Tepe, Asi, Kuzey Yıldızı, Kehribar, Her Şey Yolunda Merkez gibi yapımlarda izlediğimiz Aslıhan Güner son olarak Kuzey Yıldızı isimli diziyle izleyici karşısına geçmişti. 2020 senesinde babasını kaybeden Güner yaşadığı kayıpla ilgili konuştu. Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV ekranlarında sunduğu Empati programına konuk olan Aslıhan Güner o dönem yaşadıklarıyla ilgili duygusal açıklamalarda bulundu. Yas süreciyle ilgili düşüncelerini dile getiren isim konuşurken göz yaşlarını tutamadı. İşte detaylar...
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6. Magazinde şu sıralar en çok konuştuğumuz isimlerin başında Ebru Şallı yer alıyor. Eşi Uğur Akkuş'la boşanacağı iddiaları ve buna yönelik yaptığı açıklamalarıyla sıkça öne çıkıyor. Ama kendisi bugün başka bir konuyla dikkat çekti. 'Türkiye'yi pilatesle tanıştıran kadın' olarak bilinen Ebru Şallı bu kez alışveriş anında pilates yaptığı anlarla gözleri üzerine çekti. Kimileri Şallı'nın bu paylaşımına gülüp geçerken, kimileri de bu davranışına ve 'hijyene' takılarak tepki gösterdi.
7. Dinleyenleri duygudan duyguya sürükleyen Tuğçe Kandemir son yılların en popüler şarkıcılarından birisi haline geldi. Parçaları ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Kandemir, magazinden uzakta yaşadığı aile hayatıyla da beğeni topluyor. Abdullah Karatay ile nikah masasına oturan şarkıcı ilk kez anne olmak için de gün sayıyordu. Vee beklenen oldu, Tuğçe Kandemir geçtiğimiz saatlerde anne oldu. Bakın bebeğinin adını ne koydu...
8. Şimdilerde en bilinen kadın komedyenlerden biri olan, yıldızını parlatmaya devam eden Yasemin Sakallıoğlu'nu sosyal medyada ve sahnelerde görmeye hepimiz alıştık. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kendine büyük bir takipçi kitlesi edinen Sakallıoğlu başarısını bu sene de kanıtladı. Altın Kelebek'te ödül alan isim seyirciyi yine kırıp geçmişti hatırlarsanız. Kendisi bu sefer de çocukluğu ve hayatıyla ilgili merak edilenleri cevaplamasıyla gündeme geldi. Pınar Sabancı'nın 'Merak Ediyorum' isimli YouTube programında açıklamalarda bulunan Yasemin Sakallıoğlu ailesindeki kalıpları nasıl yıktığını anlattı.
9. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Serpil Çakmaklı geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu. Ünlü isme, yıllar önce Banu Alkan ile rol aldığı "Bu İkiliye Dikkat" filmi hakkında "Şimdiki aklım olsa oynamazdım" sözleri hatırlatıldı. Kendisine uzun zaman önce "Bana lezbiyen ilişki teklif etti" diyen Banu Alkan'a sıkça taş atan Serpil Çakmaklı o konuya açıklık getirdi.
10. Bir süredir dolu dizgin aşk yaşayan, ilişkileri gerçek mi reklam mı epey bir tartışılan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir bu sefer ayrılık iddialarıyla gündemde. Bir süre önce birbirlerine beğeni ve yorum yağdıran çiftin ilişkisinin bittiği söylentileri manşetlere yerleşmişti. Ayrılık haberlerinin ardından da Demir'in paylaşımını beğenmeyen Sarıkaya bu haberleri bir nebze de olsa doğrulamıştı. Geçtiğimiz saatlerde oldukça moralsiz şekilde görüntülenen güzel oyuncunun neden bu kadar dertlendiği ortaya çıktı! Mert Demir'in geçtiğimiz gece sahne aldığı mekanda gizemli bir hanımefendinin gözlerinin içine bakarak şarkı söylediği anlar sosyal medyaya düştü.
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11. Türk televizyon tarihine damga vuran, finali üzerinden yıllar geçse de etkisi devam eden Doktorlar dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren Yasemin Özilhan magazin dünyasının gözde isimlerinden biri. Ülkenin tanınmış iş insanlarından İzzet Özilhan'la evlendikten sonra sosyeteye de giriş yaptı. Geçtiğimiz gün bir etkinlikte görüntülenen Yasemin Özilhan'ın yüzündeki değişim çok konuşuldu. Ancak bu seferki konu, aynı etkinlikte sosyete geline sorulan "600 milyon liralık büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız?" sorusu oldu. Yasemin Özilhan'a sorulan bu soru goygoyculara da meze çıkardı.
12. Duygu Sarışın, ülkenin en yakışıklı oyuncuları arasında değerlendirilen Çağatay Ulusoy ile uzun bir dönem aşk yaşamıştı. Ünlü ikilinin evlilik haberi beklenirken gelen ayrılık haberi herkesi şaşkına çevirmişti. Bir dönem aşklarına ikinci şansı tanısalar da o iş yürümemişti. Bu kez bambaşka bir gündem doğdu. Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın haberine göre; Duygu Sarışın'ın yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncunun gönlünü ünlü profesör Mete Atatüre'ye kaptırdığı öne sürüldü. İkili arasındaki yaş farkı da kullanıcıların yorumlarına maruz kaldı!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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