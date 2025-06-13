12-13 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Yasemin’in Mezuniyetinde Ilıcalı Ailesi Buluştu
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Sibil Çetinkaya’dan Hadsiz Yoruma Cevap!
Ozan Akbaba 43’üncü Yaşını Dudak Dudağa Kutladı
Dilan Polat Hastaneye Yattı
Müjde Uzman Bodrum Tatilinde Bacağındaki Morlukla Dikkat Çekti
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Metin Keçeci’den Yılmaz Erdoğan’a Sert Tepki
Tuvana Türkay Yüzünü Gerdirdi
Miray Daner ve Ata Caner Çerçioğlu'nun 2. Yıllarını Kutladı!
Ajda Pekkan'ın Altın Kılıklı Elbisesi Sosyal Medyada Gündem Oldu
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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