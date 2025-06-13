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12-13 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

12-13 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.06.2025 - 01:44

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Yasemin’in Mezuniyetinde Ilıcalı Ailesi Buluştu

Yasemin’in Mezuniyetinde Ilıcalı Ailesi Buluştu

Acun Ilıcalı ve eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Yasemin Ilıcalı’nın mezuniyet töreni için yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Törende kızlarıyla birlikte objektiflere poz veren ikili, sosyal medyada gündem oldu.

Sibil Çetinkaya’dan Hadsiz Yoruma Cevap!

Sibil Çetinkaya’dan Hadsiz Yoruma Cevap!

Influencer Sibil Çetinkaya, bikinili pozuna gelen “Nasıl emzireceksin? Göğüs hiç yok” yorumuna tepki gösterdi. Bu baskıcı söyleme karşı, “İnsanların bedenini rahat bırakın” diyerek doğal görünümünü savundu.

Ozan Akbaba 43’üncü Yaşını Dudak Dudağa Kutladı

Ozan Akbaba 43’üncü Yaşını Dudak Dudağa Kutladı

Ozan Akbaba, eşi Buket Akbaba ile 43. yaş gününde romantik bir kutlama yaptı. Dudak dudağa anları sosyal medyada çok konuşuldu.

Dilan Polat Hastaneye Yattı

Dilan Polat Hastaneye Yattı

Cezaevinden çıkışı sonrası ciddi psikolojik bir düşüş yaşayan Dilan Polat, duygusal olarak toparlanmak adına psikiyatri yolunu seçti.

Müjde Uzman Bodrum Tatilinde Bacağındaki Morlukla Dikkat Çekti

Müjde Uzman Bodrum Tatilinde Bacağındaki Morlukla Dikkat Çekti

Müjde Uzman, Bodrum Yalıkavak'ta arkadaşlarıyla tatil yaparken bacağındaki büyük morlukla dikkat çekti. Gün boyu güneşlenen oyuncunun keyfi yerindeydi.

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Metin Keçeci’den Yılmaz Erdoğan’a Sert Tepki

Metin Keçeci’den Yılmaz Erdoğan’a Sert Tepki

Eski BKM oyuncusu Metin Keçeci, zor günler geçiriyor ve icralık olduğunu açıkladı. Evinden çıkarılacağını belirten Keçeci, Yılmaz Erdoğan ve eski ekip arkadaşlarına sert sözlerle tepki gösterdi.

Tuvana Türkay Yüzünü Gerdirdi

Tuvana Türkay Yüzünü Gerdirdi

Oyuncu Tuvana Türkay, estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekleyerek yüz gerdirme işlemi geçirdi

Miray Daner ve Ata Caner Çerçioğlu'nun 2. Yıllarını Kutladı!

Miray Daner ve Ata Caner Çerçioğlu'nun 2. Yıllarını Kutladı!

Miray Daner ve Ata Caner Çerçioğlu, ilişkilerinin 2. yıl dönümünü kumsalda paylaştıkları romantik fotoğrafla kutladı. Beyaz elbiseleriyle deniz kenarında yürüyen çiftin mutluluğu, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Ajda Pekkan'ın Altın Kılıklı Elbisesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ajda Pekkan'ın Altın Kılıklı Elbisesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ajda Pekkan, Harbiye konserinde 24 ayar altın kılıklı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Enerjisi ve sahne performansıyla izleyicileri büyüleyen Pekkan, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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