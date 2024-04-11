11 Nisan Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
11 Nisan Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 11 Nisan Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri..
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Survivor All Star’da gün geçtikçe ödüllerin büyüklüğü de artmaya devam ediyor. Survivor’da, mavi takım ile kırmızı takımın yarıştığı ödülde 1 milyon TL'yi kazanan takım belli oldu. İşte Survivor’daki 1 milyon TL’lik ödül oyununun kazananı…
Suudi Arabistan Ligi’nde oynanan Süper Kupa maçında kupayı kaybeden Al Ittihad takımı taraftarı, futbolculardan Hamdallah'ı kırbaçladı.
14-25 Mayıs tarihleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenecek olan 77. Cannes Film Festivali'nin seçkisi bugün yapılan basın toplantısıyla açıklandı. Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig’in jüri başkanlığını yapacağı festivalde yönetmenler Altın Palmiye ödülü için yarışacak. Yönetmenler arasında 'Kinds of Kindness' filmiyle Yorgos Lanthimos, ve 'Megalopolis' filmiyle Francis Ford Coppola'nın yanı sıra pek çok başarılı yönetmen yer alıyor. İşte karşınızda festivalde yarışan filmlerin tam listesi:
Eski futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, intihara kalkıştı. Sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile intihar edeceğini söyleyen Yağmur Sarnıç’ın tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek final ilk maçında deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos’a 3-2’lik skorla mağlup oldu.
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Yayın’landığı günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitleyen İnci Taneleri, 2 haftalık aranın ardından ekranlara dönüyor. Ramazan nedeniyle pavyon sahneleri olmayan İnci Taneleri’nin yeni bölümünde Dilber yeni şarkı ve yeni dansla geri dönüyor.
Sosyal medyada Ayoka adıyla tanınan medyum ABD’li Danielle Johnson, pazartesi günü yaşanan güneş tutulmasından birkaç saat önce cinnet getirerek eşini bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrasında 8 aylık ve 9 yaşında olan kızlarını alarak evden uzaklaşan Johnson, otobanda seyir halindeyken iki kızını da yola attı!
TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı yeni sezon onayı aldı. Beşinci sezonu gelecek dizinin sezon finali yapacağı tarih de belli oldu. İşte detaylar...
Astrolog Can Aydoğmuş zor günlerden geçen Fenerbahçe taraftarlarına müjde verdi.
Eşini ve yanındaki bir arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla ‘Asrın Davası’nda yargılanıp beraat eden eski Amerikan futbolu yıldızı ve sinema oyuncusu OJ Simpson, kanser hastalığı nedeniyle 76 yaşında hayatını kaybetti.
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X kullanıcıları bayramda maziye daldılar ve anne-babalarının birbirinden ilginç tanışma hikayelerini anlattılar!
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