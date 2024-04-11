‘Ayoka’ Olarak Tanınan Medyum, Cinnet Getirdi: Kocasını Bıçakladı, Çocuklarını Otobanda Yola Attı!

Sosyal medyada Ayoka adıyla tanınan medyum ABD’li Danielle Johnson, pazartesi günü yaşanan güneş tutulmasından birkaç saat önce cinnet getirerek eşini bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrasında 8 aylık ve 9 yaşında olan kızlarını alarak evden uzaklaşan Johnson, otobanda seyir halindeyken iki kızını da yola attı!