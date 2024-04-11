‘Ayoka’ Olarak Tanınan Medyum, Cinnet Getirdi: Kocasını Bıçakladı, Çocuklarını Otobanda Yola Attı!
‘Ayoka’ Olarak Tanınan Medyum, Cinnet Getirdi: Kocasını Bıçakladı, Çocuklarını Otobanda Yola Attı!
Sosyal medyada Ayoka adıyla tanınan medyum ABD’li Danielle Johnson, pazartesi günü yaşanan güneş tutulmasından birkaç saat önce cinnet getirerek eşini bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrasında 8 aylık ve 9 yaşında olan kızlarını alarak evden uzaklaşan Johnson, otobanda seyir halindeyken iki kızını da yola attı!
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Pazartesi günü yaşanan güneş tutulmasından birkaç saat önce Amerika Birleşik Devletleri’nde skandal olaylar yaşandı.
Los Angeles Times’in haberine göre, sosyal medyadq Ayoka olarak tanınan ve kendisini "Aura temizlikçisi, İlahi Şifacı" olarak tanıtan Daniella Johnson, güneş tutulmasından bir kaç saat önce evinde eşini bıçakladı.
29 yaşındaki eski bir asker olan eşini öldüren medyum Danielle Johnson, çocuklarını aracına bindirerek evden uzaklaştı.
Evden uzaklaştıktan sonra otoban üzerinde de sinir krizi geçiren Johnson, 8 aylık ve 9 yaşında olan iki kızını hızla giden araçtan attı.
Bir süre yoluna devam eden Johnson, otobandan ayrıldıktan sonra bir ağaca çarparak hayatını kaybetti.
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Otobana fırlatılan 8 aylık bebek yaşamını yitirirken, 9 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
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