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‘Asrın Davası’nın Sanığı, Eski Amerikan Futbolcusu ve Oyuncu OJ Simpson Hayatını Kaybetti

‘Asrın Davası’nın Sanığı, Eski Amerikan Futbolcusu ve Oyuncu OJ Simpson Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
11.04.2024 - 19:00

Eşini ve yanındaki bir arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla ‘Asrın Davası’nda yargılanıp beraat eden eski Amerikan futbolu yıldızı ve sinema oyuncusu OJ Simpson, kanser hastalığı nedeniyle 76 yaşında hayatını kaybetti.

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76 yaşında ölen OJ Simpson bir zamanlar ülkenin başlıca Amerikan futbolu oyuncularından biriydi.

76 yaşında ölen OJ Simpson bir zamanlar ülkenin başlıca Amerikan futbolu oyuncularından biriydi.

OJ Simpson, eski eşi Nicole Brown Simpson ve erkek arkadaşı Ron Goldman'ı öldürmekten yargılanmıştı.

OJ Simpson, eski eşi Nicole Brown Simpson ve erkek arkadaşı Ron Goldman'ı öldürmekten yargılanmıştı.

Simpson'ın 1995'te televizyondan canlı yayımlanan davası, dünya genelinde izlenmişti.

Simpson'ın 1995'te televizyondan canlı yayımlanan davası, dünya genelinde izlenmişti.

Aylarca konuşulan bu davaya 'yüzyılın davası' diyenler dahi çıkmıştı.

Aylarca konuşulan bu davaya 'yüzyılın davası' diyenler dahi çıkmıştı.

Simpson ailesi adına sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yapılan açıklamada, "Babamız Orenthal James Simpson, 10 Nisan'da kanserle olan savaşında yenik düşmüştür. (Hayatını kaybettiğinde) etrafında çocukları ve torunları vardı. Geçiş dönemi sürecinde ailesi özel hayatın gizliliği ve inayet dileklerine saygı gösterilmesini rica ediyor - Simpson Ailesi." denildi.

Simpson ailesi adına sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yapılan açıklamada, "Babamız Orenthal James Simpson, 10 Nisan'da kanserle olan savaşında yenik düşmüştür. (Hayatını kaybettiğinde) etrafında çocukları ve torunları vardı. Geçiş dönemi sürecinde ailesi özel hayatın gizliliği ve inayet dileklerine saygı gösterilmesini rica ediyor - Simpson Ailesi." denildi.
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Simpson, Nicole Brown Simpson ve Ronald Goldman'in ölümünden suçlu bulunmasa da bu ceza davasından üç yıl sonra Simpson ve Goldman ailesinin açtığı hukuk davasında Goldman'in ölümüyle bağlantılı olarak hukuka aykırı fiil ya da ihmal sonucu ölüm ve darp ve Nicole Brown Simpson'ın ölümüyle bağlantılı olarak darp suçundan suçlu bulunmuştu. Mahkeme, Simpson'ın 33,5 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

Simpson, Nicole Brown Simpson ve Ronald Goldman'in ölümünden suçlu bulunmasa da bu ceza davasından üç yıl sonra Simpson ve Goldman ailesinin açtığı hukuk davasında Goldman'in ölümüyle bağlantılı olarak hukuka aykırı fiil ya da ihmal sonucu ölüm ve darp ve Nicole Brown Simpson'ın ölümüyle bağlantılı olarak darp suçundan suçlu bulunmuştu. Mahkeme, Simpson'ın 33,5 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

O. J. Simpson, Amerikan futbolundan emekli olduktan sonra üç 'Naked Gun' filminde ve 'Back to the Beach' komedi filminde rol almıştı.

O. J. Simpson, Amerikan futbolundan emekli olduktan sonra üç 'Naked Gun' filminde ve 'Back to the Beach' komedi filminde rol almıştı.
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