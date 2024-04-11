77. Cannes Film Festivali'nde Yarışacak Filmler Belli Oldu
77. Cannes Film Festivali'nde Yarışacak Filmler Belli Oldu
14-25 Mayıs tarihleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenecek olan 77. Cannes Film Festivali'nin seçkisi bugün yapılan basın toplantısıyla açıklandı. Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig’in jüri başkanlığını yapacağı festivalde yönetmenler Altın Palmiye ödülü için yarışacak. Yönetmenler arasında 'Kinds of Kindness' filmiyle Yorgos Lanthimos, ve 'Megalopolis' filmiyle Francis Ford Coppola'nın yanı sıra pek çok başarılı yönetmen yer alıyor. İşte karşınızda festivalde yarışan filmlerin tam listesi:
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1. The Girl With The Needle
2. Parthenope
3. Limonov: The Ballad of Eddie
4. Oh Canada
5. Wild Diamond
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6. Beating Hearts
7. Kinds of Kindness
8. All We Imagine as Light
9. Caught by the Tides
10. Marcello Mio
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11. Grand Tour
12. The Substance
13. The Shrouds
14. Megalopolis
15. Anora
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16. Emilia Perez
17. Bird
18. Motel Destino
19. The Apprentice
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