77. Cannes Film Festivali'nde Yarışacak Filmler Belli Oldu

Film, iki kişi arasındaki beklenmedik bir ilişkiyi konu alıyor. Üst-orta sınıf bir aileden gelen bir kız ile mütevazı bir geçmişe sahip bir oğlan birbirlerine aşık olurlar ama birbirlerinden ayrılırlar; sonunda oğlan suçlu olur ve 12 yıl hapis yatar.

Yönetmen: Gilles Lellouche

Oyuncular: Adèle Exarchopoulos, François Civil, Raphaël Quenard