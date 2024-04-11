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77. Cannes Film Festivali'nde Yarışacak Filmler Belli Oldu

77. Cannes Film Festivali'nde Yarışacak Filmler Belli Oldu

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 22:24

14-25 Mayıs tarihleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenecek olan 77. Cannes Film Festivali'nin seçkisi bugün yapılan basın toplantısıyla açıklandı. Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig’in jüri başkanlığını yapacağı festivalde yönetmenler Altın Palmiye ödülü için yarışacak. Yönetmenler arasında 'Kinds of Kindness' filmiyle Yorgos Lanthimos, ve 'Megalopolis' filmiyle Francis Ford Coppola'nın yanı sıra pek çok başarılı yönetmen yer alıyor. İşte karşınızda festivalde yarışan filmlerin tam listesi:

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1. The Girl With The Needle

1. The Girl With The Needle

Kopenhag'da yaşayan hamile Karoline, geçinebilmek için Dagmar adlı yaşlı bir kadının yanında sütanne olarak görev alır. Dagmar, şekerci dükkanı kisvesi altında gizli bir evlat edinme kurumu işletiyordur ve dezavantajlı annelerin istenmeyen yeni doğan çocuklarını koruyucu ailelere yerleştirmelerine yardımcı oluyordur. Karoline, Dagmar'la yakınlaşır ama çok geçmeden farkında olmadan girdiği kabus gibi gerçeklikle yüzleşir.

Yönetmen: Magnus Von Horn

Oyuncular: Vic Carmen Sonne, Trine Dyrholm, Besir Zeciri

2. Parthenope

2. Parthenope

Yönetmen Sorrentino'ya göre film, 'şehrinin adını taşıyan ama ne siren ne de efsane olan' Partenope adlı bir kadını konu alıyor.

Yönetmen: Paolo Sorrentino

Oyuncular: Gary Oldman, Stefania Sandrelli, Luisa Ranieri

3. Limonov: The Ballad of Eddie

3. Limonov: The Ballad of Eddie

Fransa'da sansasyon yaratan ve Rusya'da politik bir anti-kahraman haline gelen radikal Sovyet şairi Eduard Limonov'un New York'taki serseri hayatının hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Kirill Serebrennikov

Oyuncular: Ben Whishaw, Masha Mashkova, Tomas Arana

4. Oh Canada

4. Oh Canada

Vietnam'da görev yapmaktan kaçınmak için Kanada'ya kaçan altmış bin asker kaçağı ve asker kaçaklarından biri olan Leonard Fife, mitolojik yaşamını mitolojiden arındırmak için tüm sırlarını paylaşıyor.

Yönetmen: Paul Schrader

Oyuncular: Jacob Elordi, Uma Thurman, Richard Gere

5. Wild Diamond

5. Wild Diamond

19 yaşındaki Liane, annesi ve kız kardeşiyle birlikte Fransa'nın güneyindeki Fréjus'ta yaşıyor. Güzellik ve yıldız olma tutkusuyla dolup taşan 'Mucize Adası' adlı bir realite şovunun seçmelerine katılıyor.

Yönetmen: Agathe Riedinger

Oyuncular: Malou Khebizi, Idir Azougli, Andréa Bescond

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6. Beating Hearts

6. Beating Hearts

Film, iki kişi arasındaki beklenmedik bir ilişkiyi konu alıyor. Üst-orta sınıf bir aileden gelen bir kız ile mütevazı bir geçmişe sahip bir oğlan birbirlerine aşık olurlar ama birbirlerinden ayrılırlar; sonunda oğlan suçlu olur ve 12 yıl hapis yatar.

Yönetmen: Gilles Lellouche

Oyuncular: Adèle Exarchopoulos, François Civil, Raphaël Quenard

7. Kinds of Kindness

7. Kinds of Kindness

Bir adam önceden belirlediği yoldan kurtulmaya çalışır, bir polis, karısının sözde boğulma olayından döndükten sonraki tavrını sorgular ve bir kadın, ünlü bir ruhani rehber olacağı kehanet edilen olağanüstü bir kişiyi bulma arayışına girer.

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

Oyuncular: Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe

8. All We Imagine as Light

8. All We Imagine as Light

Mumbaili hemşire Prabha, bir hediye geçmişinin yaralarını yeniden açana kadar acı dolu anıları bastırmak için kendini işe verir. Kaygısız oda arkadaşı Anu, sevgililerin inzivaya çekilmesini arzular. Bir sahil kasabasına kaçmak, kurtuluşu temsil eden bir ormanı ortaya çıkarır.

Yönetmen: Payal Kapadia

9. Caught by the Tides

9. Caught by the Tides

Film dünya prömiyerini Mayıs ayında 2024 Cannes Film Festivali'nde yapacak ve Altın Palmiye için yarışacak.

Yönetmen:  Jia Zhangke

Oyuncular: Zhao Tao

10. Marcello Mio

10. Marcello Mio

Film, Chiara Mastroianni'nin babası Marcello Mastroianni'nin mirasının gölgesinde yaşamakla yüzleşmesini konu alıyor. Kendi annesi Catherine Deneuve ile birlikte kendisinin bir versiyonunu canlandırıyor.

Yönetmen: Christophe Honoré

Oyuncular: Fabrice Luchini, Benjamin Biolay, Nicole Garcia

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11. Grand Tour

11. Grand Tour

Memur Edward, 1917'nin Rangoon'daki düğün gününde nişanlısı Molly'den kaçar. Seyahatleri paniğin yerini melankoliye bırakır. Evlenmeye hazırlanan ve kaçışından keyif alan Molly, onu Asya boyunca takip eder.

Yönetmen: Miguel Gomes

Oyuncular: Jani Zhao, Gonçalo Waddington, João Pedro Vaz

12. The Substance

12. The Substance

Korku türündeki film, yönetmen Fargeat'ın vücut dehşetine etkileyici bir feminist yaklaşımını gözler önüne seriyor.

Yönetmen: Coralie Fargeat

Oyuncular: Margaret Qualley, Dennis Quaid, Demi Moore

13. The Shrouds

13. The Shrouds

Film, yenilikçi bir iş adamı ve acı çeken bir dul olan Karsh'ın, kefen içindeki ölülerle bağlantı kurmak için bir cihaz yapmasını konu alıyor.

Yönetmen: David Cronenberg

Oyuncular: Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce

14. Megalopolis

14. Megalopolis

Film, bir mimarın yıkıcı bir felaketin ardından New York şehrini bir ütopya olarak yeniden inşa etmek istemesini konu alıyor.

Yönetmen: Francis Ford Coppola

Oyuncular: Giancarlo Esposito, Aubrey Plaza, Nathalie Emmanuel

15. Anora

15. Anora

Film, New York City ve Las Vegas'ta vurulan bir seks işçisini konu alan bir komedidir.

Yönetmen: Sean Baker

Oyuncular: Mikey Madison, Yura Borisov, Ivy Wolk

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16. Emilia Perez

16. Emilia Perez

Günümüz Meksika'sı... Avukat Rita beklenmedik bir teklif alır. Korkulan bir kartel patronunun her zaman hayalini kurduğu kadına dönüşerek işinden emekli olmasına ve sonsuza dek ortadan kaybolmasına yardım etmesi gerekiyordur.

Yönetmen: Jacques Audiard

Oyuncular: Zoe Saldana, Selena Gomez, Edgar Ramírez

17. Bird

17. Bird

Bailey ve kardeşi Hunter onları Kuzey Kent'teki bir gecekondu mahallesinde tek başına büyüten babası Bug ile birlikte yaşıyordur. Bug'ın bunlara ayıracak fazla vakti yoktur. Bailey de ilgiyi ve macerayı başka yerde arar.

Yönetmen: Andrea Arnold

Oyuncular: Barry Keoghan, Franz Rogowski, James Nelson-Joyce

18. Motel Destino

18. Motel Destino

Film, onun ölmesini isteyen bir sisteme karşı yaşayan genç bir adam ile ataerkilliğin kendi hayatına yönelik saldırılarına direnen bir kadın arasındaki aşkı konu alıyor. 

Yönetmen: Karim Aïnouz

Oyuncular: Fábio Assunção, Nataly Rocha, Iago Xavier

19. The Apprentice

19. The Apprentice

Film, genç Donald Trump'ın 1970'li ve 80'li yıllarda New York'ta ünlü avukat Roy Cohn'un yardımıyla emlak işine nasıl başladığının hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Ali Abbasi

Oyuncular: Maria Bakalova, Sebastian Stan, Jeremy Strong

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