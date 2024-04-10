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Aksiyon ve Maceranın Bir Dakika Olsun Bile Bitmediği Birbirinden Kaliteli Yabancı Dizi Önerileri

Aksiyon ve Maceranın Bir Dakika Olsun Bile Bitmediği Birbirinden Kaliteli Yabancı Dizi Önerileri

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 18:02

Aksiyon ve macerası bol, kaliteli bir diziye susamışsanız tam olarak doğru yerdesiniz. Bu içerikte IMDb puanlarına ve popülarite sıralamasına göre son zamanların en çok beğenilen macera dizilerini sizler için derledik. Umuyoruz ki beğenirsiniz.

İyi seyirler.

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1. The Acolyte (2024 - )

1. The Acolyte (2024 - )

IMDb: -

Bu Star Wars serisi, izleyicileri Yüksek Cumhuriyet döneminin son günlerinde karanlık sırlarla ve karanlık taraf güçleriyle dolu, mücadelenin bir an olsun bitmediği bir galaksiye götürüyor.

Yaratıcı: Leslye Headland

Oyuncular: Amandla Stenberg, Dafne Keen, Jodie Turner-Smith

2. Solo Leveling (2024 - )

2. Solo Leveling (2024 - )

IMDb: 8.4

Yetenekli avcıların ve canavarların olduğu bir dünyada, zayıf bir avcı olan Sung Jinwoo, gizemli bir program aracılığıyla olağanüstü güçler kazanır ve bu onu en güçlü avcılardan biri haline getirir. Hatta en güçlü zindanları bile fetheder.

Yaratıcı: Chugong

Oyuncular: Taito Ban, Aleks Le, Min Seung-woo

3. Attack on Titan (2013–2023)

3. Attack on Titan (2013–2023)

IMDb: 9.1

Dizi, memleketi yok edilip travma geçiren genç Eren Jaeger'ın, dünyayı insanlığı yok olmanın eşiğine getiren dev insansı Titanlardan temizlemeye ant içmesini konu alıyor.

Oyuncular: Jessie James Grelle, Bryce Papenbrook, Trina Nishimura

4. Monarch: Legacy of Monsters (2023 - )

4. Monarch: Legacy of Monsters (2023 - )

IMDb: 7

Godzilla ile Titanlar arasındaki savaşın ardından geçen ve canavarların gerçek olduğunu ortaya çıkaran dizi, bir ailenin gömülü sırları ve kendilerini Monarch'a bağlayan bir mirası ortaya çıkarma yolculuğunu konu alıyor.

Oyuncular: Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe

5. Smallville (2001–2017)

5. Smallville (2001–2017)

IMDb: 7.5

Genç Clark Kent, uzaylı güçlerini iyilik için kullanmayı öğrenirken ve Smallville, Kansas'taki gençlik yaşamının tipik sorunlarıyla uğraşırken dünyadaki yerini bulmaya çabalıyor.

Yaratıcılar: Alfred Gough, Miles Millar

Oyuncular: Tom Welling, Michael Rosenbaum, Allison Mack

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6. Spartacus (2010–2013)

6. Spartacus (2010–2013)

IMDb: 8.5

Romalılara karşı isyana öncülük eden gladyatör Spartacus'un hayatını, Romalıların müttefiki olduğu dönemden ihanetine ve gladyatör olmasına, önderlik ettiği isyana ve onun nihai sonucuna kadar konu alıyor.

Yaratıcı: Steven S. DeKnight

Oyuncular: Andy Whitfield, Lucy Lawless, Manu Bennett

7. The Flash (2014–2023)

7. The Flash (2014–2023)

IMDb: 7.5

Barry Allen, yıldırım çarpmasının ardından komadan uyanır ve kendisine süper hızlı Flash olma ve Central City'de suçla savaşma gücünün verildiğini keşfeder.

Yaratıcılar: Greg Berlanti, Geoff Johns, Andrew Kreisberg

Oyuncular: Grant Gustin, Candice Patton, Danielle Panabaker

8. The Orville (2017–2022)

8. The Orville (2017–2022)

IMDb: 8

400 yıl gelecekte geçen U.S.S. Orville, hem evrenin gizemlerini hem de kendi kişilerarası ilişkilerinin karmaşıklıklarını araştırarak keşif misyonuna devam ediyor.

Yaratıcı: Seth MacFarlane

Oyuncular: Seth MacFarlane, Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald

9. Gen V (2023 - )

9. Gen V (2023 - )

IMDb: 7.7

'The Boys' dünyasından, süper güçlerinin Gen V'ten geldiğini öğrenen ilk nesil süper kahramanları araştıran 'Gen V' geliyor. Bu kahramanlar, okulun en üst sıralaması için yarışarak fiziksel ve ahlaki sınırlarını teste tabi tutuyorlar.

Yaratıcılar: Seth Rogen, Evan Goldberg, Eric Kripke

Oyuncular: Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Maddie Phillips

10. Firefly (2002–2003)

10. Firefly (2002–2003)

IMDb: 9

Beş yüz yıl gelecekte geçen dizide küçük bir uzay aracındaki hain bir mürettebat, galaksinin bilinmeyen bölgelerini dolaşırken ve onları ele geçirmek için savaşan gruplardan ve otorite ajanlarından kaçarken hayatta kalmaya çalışıyor.

Yaratıcı: Joss Whedon

Oyuncular: Nathan Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk

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11. Arrow (2012–2020)

11. Arrow (2012–2020)

IMDb: 7.5

Şımarık milyarder playboy Oliver Queen kayıptır ve yatı denizde kaybolunca öldüğü varsayılır. Beş yıl sonra, yaylı kukuletalı bir kanunsuz olarak şehri temizlemeye kararlı, değişmiş bir adam olarak geri döner.

Yaratıcılar: Greg Berlanti, Marc Guggenheim, Andrew Kreisberg

Oyuncular: Stephen Amell, Katie Cassidy, David Ramsey

12. Arcane (2021 - )

12. Arcane (2021 - )

IMDb: 9

Ütopik Piltover'da ve Zaun'un ezilen yeraltı dünyasında geçen hikaye, iki ikonik League Of Legends şampiyonunun kökenlerini ve onları parçalayacak gücü konu alıyor.

Oyuncular: Hailee Steinfeld, Kevin Alejandro, Jason Spisak

13. The Walking Dead: Dead City (2023 - )

13. The Walking Dead: Dead City (2023 - )

IMDb: 7.2

Maggie ve Negan, anakarayla bağlantısı uzun zaman önce kesilmiş, kıyamet sonrası Manhattan'a giderler. Şehir, New York'u kendilerine ait bir dünya haline getiren ölüler ve sakinlerle doludur.

Yaratıcı: Eli Jorne

Oyuncular: Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan, Gaius Charles

14. Vikings: Valhalla (2022 - )

14. Vikings: Valhalla (2022 - )

IMDb: 7.3

'Vikingler'in devamı olan dizi 100 yıl sonra geçiyor ve Leif Erikson, Freydis, Harald Hardrada ve Norman Kralı Fatih William'ın maceralarına odaklanıyor.

Yaratıcı: Jeb Stuart

Oyuncular: David Oakes, Sam Corlett, Leo Suter

15. The Recruit (2022 - )

15. The Recruit (2022 - )

IMDb: 7.4

CIA'de çalışan bir avukatın, eski bir varlığı, teşkilatla olan uzun vadeli ilişkisinin doğasını açığa çıkarmakla tehdit etmesi üzerine tehlikeli uluslararası güç politikalarına karışmasını konu alıyor.

Yaratıcı: Alexi Hawley

Oyuncular: Noah Centineo, Fivel Stewart, Aarti Mann

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