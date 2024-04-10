Aksiyon ve Maceranın Bir Dakika Olsun Bile Bitmediği Birbirinden Kaliteli Yabancı Dizi Önerileri

IMDb: 8.4

Yetenekli avcıların ve canavarların olduğu bir dünyada, zayıf bir avcı olan Sung Jinwoo, gizemli bir program aracılığıyla olağanüstü güçler kazanır ve bu onu en güçlü avcılardan biri haline getirir. Hatta en güçlü zindanları bile fetheder.

Yaratıcı: Chugong

Oyuncular: Taito Ban, Aleks Le, Min Seung-woo