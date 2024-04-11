Korku Filmi İzlemeye Bayılanların Mutlaka Kaçırmaması Gereken Birbirinden Kaliteli Film Önerileri
Korku Filmi İzlemeye Bayılanların Mutlaka Kaçırmaması Gereken Birbirinden Kaliteli Film Önerileri
Korku filmleri, izleyicilerde korku, endişe, heyecan ve gerilim gibi duyguları uyandırmayı amaçlayan filmlerdir. Bu filmlerde korkutucu bir atmosfer, tehlike ve gerilim, ürkütücü karakterler, gerçeküstü olaylar, sürprizler ve bolca psikolojik derinlik bulunur. Bu içerikte IMDb'ye göre son zamanların en popüler korku filmlerini sizler için derledik ve hepsinin puanı 7'den yüksek!
İyi seyirler dileriz!
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1. Late Night with the Devil (2023)
2. Dream Scenario (2023)
3. Exhuma (2024)
4. Midsommar (2019)
5. In a Violent Nature (2024)
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6. Talk to Me (2022)
7. Arcadian (2024)
8. When Evil Lurks (2023)
9. Pearl (2022)
10. Last Night in Soho (2021)
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11. The Invisible Man (2020)
12. Sick of Myself (2022)
13. The Call (2020)
14. The Innocents (2021)
15. Things Will Be Different (2024)
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