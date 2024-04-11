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Korku Filmi İzlemeye Bayılanların Mutlaka Kaçırmaması Gereken Birbirinden Kaliteli Film Önerileri

Korku Filmi İzlemeye Bayılanların Mutlaka Kaçırmaması Gereken Birbirinden Kaliteli Film Önerileri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 14:02

Korku filmleri, izleyicilerde korku, endişe, heyecan ve gerilim gibi duyguları uyandırmayı amaçlayan filmlerdir. Bu filmlerde korkutucu bir atmosfer, tehlike ve gerilim, ürkütücü karakterler, gerçeküstü olaylar, sürprizler ve bolca psikolojik derinlik bulunur. Bu içerikte IMDb'ye göre son zamanların en popüler korku filmlerini sizler için derledik ve hepsinin puanı 7'den yüksek!

İyi seyirler dileriz!

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1. Late Night with the Devil (2023)

1. Late Night with the Devil (2023)

IMDb: 7.5

Film, 1977'de canlı bir televizyon yayınının korkunç bir şekilde ters gitmesini ve acımasız kötülüğün ülkenin oturma odalarına kadar yayılmasına neden olmasını konu alıyor.

Yönetmenler: Cameron Cairnes, Colin Cairnes

Oyuncular: David Dastmalchian, Laura Gordon, Ian Bliss

2. Dream Scenario (2023)

2. Dream Scenario (2023)

IMDb: 7

Film, sıradan bir aile babasının, yabancıların aniden onu rüyalarında görmeye başlamasıyla hayatının alt üst olduğunu fark etmesini konu alıyor.

Yönetmen: Kristoffer Borgli

Oyuncular: Lily Bird, Nicolas Cage, Julianne Nicholson

3. Exhuma (2024)

3. Exhuma (2024)

IMDb: 7.4

Son zamanların en çok konuşulan yapımlarından biri olan bu film, uğursuz bir mezarı kazma sürecinin, altında gömülü olan korkunç sonuçları ortaya çıkarmasını konu alıyor.

Yönetmen: Jae-hyun Jang

Oyuncular: Kim Go-eun, Choi Min-sik, Lee Do-hyun

4. Midsommar (2019)

4. Midsommar (2019)

IMDb: 7.1

Bir çift, kırsal bir memleketin efsanevi İsveç yaz ortası festivalini ziyaret etmek için Kuzey Avrupa'ya gider. Pastoral bir eğlence olarak başlayan şey, hızla bir pagan tarikatının elinde giderek daha şiddetli ve tuhaf bir rekabete dönüşür.

Yönetmen: Ari Aster

Oyuncular: Florence Pugh, Jack Reynor, Vilhelm Blomgren

5. In a Violent Nature (2024)

5. In a Violent Nature (2024)

IMDb: 7.9

Korku slasheri türündeki bu film, uzak bir vahşi doğada yaşayan ölü bir canavarın esrarengiz dirilişini, öfkesini ve intikamını metodik olarak tasvir ediyor.

Yönetmen: Chris Nash

Oyuncular: Ry Barrett, Andrea Pavlovic, Cameron Love

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6. Talk to Me (2022)

6. Talk to Me (2022)

IMDb: 7.1

Bir grup arkadaş, mumyalanmış bir el kullanarak nasıl ruh yaratılacağını keşfettiğinde, bu yeni heyecana kapılırlar. Ta ki içlerinden biri çok ileri gidip korkunç doğaüstü güçleri serbest bırakana kadar.

Yönetmenler: Danny Philippou, Michael Philippou

Oyuncular: Ari McCarthy, Hamish Phillips, Kit Erhart-Bruce

7. Arcadian (2024)

7. Arcadian (2024)

IMDb: 7.6

Arcadian, Nicolas Cage'in canlandırdığı bir adam ile onun ikiz ergen oğulları Max Jenkins ve Jaeden Martell'in, dünyanın sonundaki uzak bir çiftlik evinde hayatta kalmak için mücadele etmesi gereken bir adamı konu alıyor. Büyümenin zorlukları, güneş battıktan sonra oğlanları ve babalarını bekleyen korkularla daha da kötüleşiyor.

Yönetmen: Benjamin Brewer

Oyuncular: Nicolas Cage, Jaeden Martell, Maxwell Jenkins

8. When Evil Lurks (2023)

8. When Evil Lurks (2023)

IMDb: 7

Uzak bir köyde iki kardeş, kötülüğü 'doğurmak' üzere olan, iblis bulaşmış bir adam bulur. Cesetten kurtulmaya karar verirler, ancak sonunda istemeden kaosun yayılmasına neden olurlar.

Yönetmen: Demián Rugna

Oyuncular: Ezequiel Rodríguez, Demián Salomón, Silvina Sabater

9. Pearl (2022)

9. Pearl (2022)

IMDb: 7

1918'de deliliğin eşiğindeki genç bir kadın, ebeveynlerinin çiftliğindeki hayatın angaryasından, izolasyonundan ve sevgisizliğinden umutsuzca kaçmak için yıldızlığın peşine düşer.

Yönetmen: Ti West

Oyuncular: Mia Goth, David Corenswet, Tandi Wright

10. Last Night in Soho (2021)

10. Last Night in Soho (2021)

IMDb: 7

Gelecek vadeden moda tasarımcısı Eloise, gizemli bir şekilde 1960'lara girmeyi başarır ve burada göz kamaştırıcı şarkıcı özenti Sandie ile karşılaşır. Ancak ihtişam göründüğü gibi değildir ve geçmişin hayalleri çatlayıp daha karanlık bir şeye dönüşmektedir.

Yönetmen: Edgar Wright

Oyuncular: Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith

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11. The Invisible Man (2020)

11. The Invisible Man (2020)

IMDb: 7.1

Cecilia'nın istismarcı eski sevgilisi intihar edip servetini ona bıraktığında, Cecilia onun ölümünün bir aldatmaca olduğundan şüphelenir. Bir dizi tesadüf ölümcül bir hal alırken Cecilia, kimsenin göremediği biri tarafından avlandığını kanıtlamaya çalışır.

Yönetmen: Leigh Whannell

Oyuncular: Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer

12. Sick of Myself (2022)

12. Sick of Myself (2022)

IMDb: 7.1

Erkek arkadaşının çalıntı mobilyalardan heykeller yapan çağdaş bir sanatçı olarak son zamanlarda yükselişe geçmesinin gölgesinde kalan Signe, Oslo'nun kültürel seçkinleri ortamında hak ettiği ilgiyi geri kazanmak için hain bir plan yapar.

Yönetmen: Kristoffer Borgli

Oyuncular: Kristine Kujath Thorp, Eirik Sæther, Fanny Vaager

13. The Call (2020)

13. The Call (2020)

IMDb: 7.1

İki kişi farklı zamanlarda yaşıyordur. Seo-Yeon günümüzde, Young-Sook ise geçmişte yaşamaktadır. Bir telefon görüşmesi ikisini birbirine bağlar ve hayatları geri dönülmez bir şekilde değişir.

Yönetmen: Chung-Hyun Lee

Oyuncular: Park Shin-Hye, Jeon Jong-seo, Kim Sung-ryung

14. The Innocents (2021)

14. The Innocents (2021)

IMDb: 7

Aydınlık İskandinav yazında bir grup çocuk, yetişkinlerin bakmadığı zamanlarda karanlık ve gizemli güçlerini ortaya çıkarır. Bu orijinal ve sürükleyici doğaüstü gerilimde oyun zamanı tehlikeli bir hal alır.

Yönetmen: Eskil Vogt

Oyuncular: Rakel Lenora Petersen Fløttum, Alva Brynsmo Ramstad, Sam Ashraf

15. Things Will Be Different (2024)

15. Things Will Be Different (2024)

IMDb: 7.8

Bir soygunun ardından polisten kaçmak isteyen iki ayrı kardeş, onları farklı bir zamanda saklayan bir çiftlik evinde gizlenir. Orada aile bağlarını doğal olmayan kırılma noktalarına iten gizemli bir güçle karşı karşıya kalırlar.

Yönetmen: Michael Felker

Oyuncular: Adam David Thompson, Riley Dandy, Chloe Skoczen

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