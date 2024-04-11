Suudi Arabistan Ligi’nde Bir Taraftar, Süper Kupa’yı Kaybeden Futbolcuyu Kırbaçladı!
Suudi Arabistan Ligi’nde Bir Taraftar, Süper Kupa’yı Kaybeden Futbolcuyu Kırbaçladı!
Suudi Arabistan Ligi’nde oynanan Süper Kupa maçında kupayı kaybeden Al Ittihad takımı taraftarı, futbolculardan Hamdallah'ı kırbaçladı.
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Futbol dünyasında harcadıkları paralar ile piyasayı farklı bir boyuta taşıyan Suudi Arabistan’da skandal bir olay yaşandı.
Al Ittihad ile Al Hilal takımları arasında oynanan Süper Kupa maçını ev sahibi takım 4-1’lik skorla kaybetti.
Maç sonunda bir Al Ittihad taraftarı, tribüne gelen oyunculardan Hamdallah'ı kırbaçladı.
İşte o görüntüler…
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