Astrolog Can Aydoğmuş "Fenerbahçe'yi Bırakacağım" Diyen Umutsuz Taraftara Müjde Verdi!
Astrolog Can Aydoğmuş "Fenerbahçe'yi Bırakacağım" Diyen Umutsuz Taraftara Müjde Verdi!
Astrolog Can Aydoğmuş zor günlerden geçen Fenerbahçe taraftarlarına müjde verdi.
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Fenerbahçe, Şanlıurfa'da düzenlenen Süper Kupa maçına genç takımıyla katılarak bir tepki göstermiş ve maçın başlamasından sadece 50 saniye sonra yedikleri gol sonrası sahadan ayrılmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde yer alan bir duyuruya göre, Fenerbahçe'nin bu eylemi "müsabakayı terk etme" olarak değerlendirildi.
Kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Aynı duyuruda, Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci'nin maç sırasında gösterdiği "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle de tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtilmişti.
Bu olayların ardından, PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe'nin ne tür bir ceza alacağı merak konusu olmuştu. Ancak sonunda Fenerbahçe'nin alacağı ceza açıklandı.
Fenerbahçe taraftarları yaşananlar sonrası hayal kırıklığı yaşıyor. Bir taraftar astrolog Can Aydoğmuş'a sosyal medya üzerinden yazdı: "Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali?"
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Ünlü astrolog, "Can Bey 2026 sonrası Fenerbahçe muhteşem olacak öngörüsünün arkasında mısınız hala ona göre Fenerbahçe’yi bırakacağım" diyen taraftara müjde verdi.
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Astrolog Can Aydoğmuş 2021 yılında yaptığı bir açıklamada, "Fenerbahçe 2025 yılından sonra 10 yıl boyunca çok büyük başarılar elde edecek" demişti.
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