Astrologlar Açıkladı: Nisan Ayında Pek de Yüzü Gülmeyecek En Bahtsız 3 Burç!

Terazi burçları için ise ev alma, taşınma ve aile büyükleri ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Yeni bir evde yaşamaya başlarken veya aile ilişkilerini düzenlerken, çocuk sahibi olma konusunda bazı zorluklarla karşılaşabilirler. Toksik ilişkilerden kurtulma süreci de Terazi burçları için bu dönemde önemli bir tema olabilir.