Doğduğun Aya Göre Spiritüel Adın Ne?

Doğduğun aya göre spiritüel ismin ne, öğren!Bu Dünya oluştuğundan beri şifa dağıtıyorsun. Ruhun adeta şifacı. Çevrendeki herkese iyi gelebilirsin. Peki ya sen?Reenkarne ruhun her defasında şifacı olarak yeniden doğuyor.İnsanın merkezi sevgidir. Sen onu dağıtan ve ışık tutansın.Farkındalığı yüksek bir ruhsun.Kadersel kararlar alan bilge ruhların öncüsüsün.Yeni dünyanın kurucularından olacaksın.Kendi ruhsal yolculuğuna hizmet ettikten sonra lider olacaksın.Dünyada hala iyi insanlar var. Sen de onlardan birisin!Çok kıymetli bir şeyin var, sihir gibi bir bilgeliğe sahipsin.Aydınlatmadığın yürek yok!Gerçek her neyse onu arayan ve bulan, yoksa da çıkaransın!Sen uyanışın bir parçasısın.