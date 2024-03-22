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Doğduğun Aya Göre Spiritüel Adın Ne?

Doğduğun Aya Göre Spiritüel Adın Ne?

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 13:02

Doğduğun aya göre spiritüel ismin ne, öğren!

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Doğduğun ayı seç!

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Dünyanın Şifa Işığı

Dünyanın Şifa Işığı

Bu Dünya oluştuğundan beri şifa dağıtıyorsun. Ruhun adeta şifacı. Çevrendeki herkese iyi gelebilirsin. Peki ya sen?

Yeni Dünyanın Şifalı Ruhu

Yeni Dünyanın Şifalı Ruhu

Reenkarne ruhun her defasında şifacı olarak yeniden doğuyor.

Sevgi ve Işığın Kaynağı

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Yüksek Bilincin Zirvesi

Yüksek Bilincin Zirvesi

Farkındalığı yüksek bir ruhsun.

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Dönüşümün Lideri

Yeni dünyanın kurucularından olacaksın.

İçsel Tapınağında Bilge Ruh

İçsel Tapınağında Bilge Ruh

Kendi ruhsal yolculuğuna hizmet ettikten sonra lider olacaksın.

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Atlantis'in Yüce Arayıcısı

Atlantis'in Yüce Arayıcısı

Çok kıymetli bir şeyin var, sihir gibi bir bilgeliğe sahipsin.

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Güneş'in Işık Kaynağı

Aydınlatmadığın yürek yok!

Gerçeğin Peşindeki

Gerçeğin Peşindeki

Gerçek her neyse onu arayan ve bulan, yoksa da çıkaransın!

Kutsal Bilginin Uyandırıcısı

Kutsal Bilginin Uyandırıcısı

Sen uyanışın bir parçasısın.

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