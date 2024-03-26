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Senin Ruh Eşin Hangi Galakside?

Senin Ruh Eşin Hangi Galakside?

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 14:14

Bizim Yusuf Güney'den neyimiz eksik, dedik ve ruh eşimiz hangi galakside testi ile geldik!

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1. Önce bize cinsiyetini söyle!

2. Daha önce hiç astral seyahat yaptın mı?

3. Olacakların içine doğduğu olur mu?

4. Peki neden bu dünyadasın?

5. Uzaylılara inanıyor musun?

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6. Ruhlarla iletişim kurabilir misin?

7. Hiç hayali bir arkadaşın oldu mu?

8. Ayran gönüllü müsün, zor mu aşık olursun?

8. Ayran gönüllü müsün, zor mu aşık olursun?

9. İraden güçlü müdür?

10. Ayrılık, deyince ne hissediyorsun?

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11. Sıkılınca ne yaparsın?

12. Sana anlamlı gelen bir renk seç!

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