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Fenerbahçe, Çeyrek Finale Kötü Başladı: Yarı Final Bileti İstanbul’a Kaldı

Fenerbahçe, Çeyrek Finale Kötü Başladı: Yarı Final Bileti İstanbul’a Kaldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
11.04.2024 - 21:58

UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek final ilk maçında deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos’a 3-2’lik skorla mağlup oldu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 3-2 kaybetti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 3-2 kaybetti.

Olympiakos 8. dakikada Fortunis ile öne geçerken bu gole kadar rakip yarı sahada daha etkili göründü. 32'de Jovetic skoru 2-0 yaparken golün asistini Fortunis yaptı. İkinci yarıya da etkisiz başlayan Fenerbahçe kalesinde tehlikeler gördükten sonra 57. dakikada Chiquinho'nun golüyle farkı 3'e çıkardı.

Olympiakos 8. dakikada Fortunis ile öne geçerken bu gole kadar rakip yarı sahada daha etkili göründü. 32'de Jovetic skoru 2-0 yaparken golün asistini Fortunis yaptı. İkinci yarıya da etkisiz başlayan Fenerbahçe kalesinde tehlikeler gördükten sonra 57. dakikada Chiquinho'nun golüyle farkı 3'e çıkardı.

Temsilcimizin tek golünü 68. dakikada Tadic penaltıdan kaydetti. Penaltıya neden olan Olympiakos stoperi Retsos gördüğü sarı kartla rövanşta cezalı duruma düştü. Golden sonra baskısını arttıran sarı-lacivertliler 74. dakikada İrfan Can'ın golüyle skoru 3-2 yaptı.

Temsilcimizin tek golünü 68. dakikada Tadic penaltıdan kaydetti. Penaltıya neden olan Olympiakos stoperi Retsos gördüğü sarı kartla rövanşta cezalı duruma düştü. Golden sonra baskısını arttıran sarı-lacivertliler 74. dakikada İrfan Can'ın golüyle skoru 3-2 yaptı.

Fenerbahçe'de Oosterwolde yaşadığı sakatlık nedeniyle sahayı sedyeyle terk ederken yerini 45'te Ferdi'ye bıraktı.

Fenerbahçe'de Oosterwolde yaşadığı sakatlık nedeniyle sahayı sedyeyle terk ederken yerini 45'te Ferdi'ye bıraktı.

Yarı finale yükselecek takımı belirleyecek rövanş mücadelesi 18 Nisan Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Maç saat 22.00'de başlayacak.

Yarı finale yükselecek takımı belirleyecek rövanş mücadelesi 18 Nisan Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Maç saat 22.00'de başlayacak.
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