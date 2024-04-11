İnci Taneleri’nde Dilber Yeni Şarkı ve Yeni Dansla Geri Dönüyor: İnci Taneleri 11. Bölüm Fragmanı Yayınlandı
İnci Taneleri’nde Dilber Yeni Şarkı ve Yeni Dansla Geri Dönüyor: İnci Taneleri 11. Bölüm Fragmanı Yayınlandı
Yayın’landığı günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitleyen İnci Taneleri, 2 haftalık aranın ardından ekranlara dönüyor. Ramazan nedeniyle pavyon sahneleri olmayan İnci Taneleri’nin yeni bölümünde Dilber yeni şarkı ve yeni dansla geri dönüyor.
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İnci Taneleri dizisi 2 haftalık aradan sonra ekrana dönüyor.
Yılmaz Erdoğan’ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstendiği BKM imzalı dizi, 18 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak.
Ramazan ayı boyunca pavyon sahnelerine yer verilmeyen dizide Hazar Ergüçlü’nün hayat verdiği 'Dilber' karakteri, hem yeni şarkısı hem de yeni dansıyla pavyonu yeniden açacak.
İşte İnci Taneleri 11. Bölüm fragmanı
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