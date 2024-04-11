İnci Taneleri’nde Dilber Yeni Şarkı ve Yeni Dansla Geri Dönüyor: İnci Taneleri 11. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Yayın’landığı günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitleyen İnci Taneleri, 2 haftalık aranın ardından ekranlara dönüyor. Ramazan nedeniyle pavyon sahneleri olmayan İnci Taneleri’nin yeni bölümünde Dilber yeni şarkı ve yeni dansla geri dönüyor.