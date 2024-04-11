“Kendimi Öldürmeye Karar Verdim” Diyerek Video Yayınlayan Yağmur Sarnıç İntihar Girişiminde Bulundu

Eski futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, intihara kalkıştı. Sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile intihar edeceğini söyleyen Yağmur Sarnıç’ın tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.