11 Mayıs Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün unutkanlıktan muzdarip olabilirsin. Son zamanlarda aklında dönen işler, zihninde karmaşa yaratabilir. Bir süredir aynı düzende ve istikrarda neredeyse monotonlaşan düzenini kırman gerekiyor! Anlaşılan bu düzen sana pek de iyi gelmiyor. Artık zihnindeki karmaşayı çözmeli, düzeni değiştirmek için harekete geçmelisin.

Buna kardeşlerin, dostların ya da arkadaşlarınla keyifli bir buluşma ile başlayabilirsin. Bu buluşma, hem sosyal hayatını canlandırabilir hem de yeni iş fırsatları doğurabilir. Kariyer ve maddi kazanç konularında oldukça şanslısın. Hesabına beklediğin para girişi olabilir veya yeni bir iş teklifi alabilirsin. Bu konularda gelen fırsatları değerlendirmen, senin için büyük bir avantaj olacaktır. İşte, beklediğin hayatını değiştirme fırsatı!

Tüm bunların yanında aşk hayatında da birtakım hareketlilikler söz konusu olabilir. Partnerinle arandaki sorunları düzeltmenin zamanı geldi. Birlikte, ertelediğin sorunları çözebilirsiniz. Bu sayede kafa karışıkların da ortadan kalkacaktır. Günün sonunda kendini maddi anlamda güvende ve mental anlamda huzurlu hissedeceksin. Fakat partnerine seni duygusal anlamda desteklemesi için şans vermelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...