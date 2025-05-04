Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 5 Mayıs Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç Burcu, bugün belki de tahmin ettiğinden çok daha kritik bir gün olabilir. Gündeminde, ruh halini ve iç huzurunu etkileyen, belki de bir süredir kalbine gömdüğün platonik aşk hisleri ya da saklı bir ilişki yer alacak. Akrep burcunda meydana gelen Ay Tutulması'nın enerjisiyle, bir karar verme aşamasındasın.

İşte bu karar, aşk hayatında yeni bir periyodu başlatacak ve hiçbir şeyin saklı kalmayacağı bir döneme işaret ediyor. Kalbinin sesine kulak ver ve aşkın önündeki engelleri kaldır. Mutluluğu kucaklayacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...