Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 12 Mayıs Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün senin için oldukça gizemli ve tutkulu bir gün olacak. Akrep Burcunda gerçekleşen Dolunay'ın etkilerini hissetmeye başladığında, içerisinde sakladığın ve belki de bastırdığın duyguların su yüzüne çıkacak. Bu duygusal dalgalanmaların içinde, belki de partnerinin seni tam anlamıyla anladığına dair kuşkularını da bulabilirsin.

Eğer bu konuda içerisinde bir şüphe varsa, Dolunay dönemi içerisinde bu konuda bir yüzleşme yaşaman da oldukça muhtemel. İçinde biriktirdiğin duygularını dürüstçe ifade etmek ise seni hem ruhen hafifletecek hem de ilişkinin hangi yöne evrileceğini belirlemek konusunda yardımcı olacaktır.

Bu süreçte kendinize güvenmeyi unutma ve her şeyi olabildiğince bilinçli bir şekilde yönetmeye çalış. Sonunda taşlar yerine oturacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…