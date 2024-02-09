Zirve Şaşırtmadı! İstanbul'da En Çok Hangi Şehirden İnsan Var?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ü, toplam 15 milyon 56 bin 806 kişi İstanbul'da ikamet ediyor. İstanbul kütüğüne kayıtlı olan kişi sayısı ise 2 milyon 152 bin 878 olarak belirlendi. Peki İstanbul'da en çok aslen nereli yaşıyor?