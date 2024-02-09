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Zirve Şaşırtmadı! İstanbul'da En Çok Hangi Şehirden İnsan Var?

Zirve Şaşırtmadı! İstanbul'da En Çok Hangi Şehirden İnsan Var?

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
09.02.2024 - 11:20

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ü, toplam 15 milyon 56 bin 806 kişi İstanbul'da ikamet ediyor. İstanbul kütüğüne kayıtlı olan kişi sayısı ise 2 milyon 152 bin 878 olarak belirlendi. Peki İstanbul'da en çok aslen nereli yaşıyor?

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İstanbul'da ikamet eden ancak kütüğü başka illerde kayıtlı olan 12 milyon 904 bin kişi bulunuyor.

İstanbul'da ikamet eden ancak kütüğü başka illerde kayıtlı olan 12 milyon 904 bin kişi bulunuyor.

İşte "İstanbul'da en çok nereli var?" sorusunun cevabı 👇

İşte "İstanbul'da en çok nereli var?" sorusunun cevabı 👇

  • 20- 227 bin 688 kişi Ağrılı

  • 19- 236 bin 157 kişi Diyarbakırlı

  • 18- 244 bin 876 kişi Bitlisli

  • 17- 258 bin 004 kişi Siirtli

  • 16- 259 bin 472 kişi Ardahanlı

  • 15- 263 bin 921 kişi Vanlı

  • 14- 263 bin 995 kişi Mardinli

  • 13- 300 bin 404 kişi Erzincanlı

  • 12- 304 bin 722 kişi Rizeli

  • 11- 306 bin 869 kişi Karslı

10 - Sinoplu

10 - Sinoplu
  • 365 bin 925 kişi

9- Trabzonlu

9- Trabzonlu
  • 411 bin 065 kişi

8- Samsunlu

8- Samsunlu
  • 415 bin 022 kişi
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7- Malatyalı

7- Malatyalı
  • 419 bin 224 kişi

6- Erzurumlu

6- Erzurumlu
  • 450 bin 286 kişi

5- Tokatlı

5- Tokatlı
cdnuploads.aa.com.tr
  • 478 bin 587 kişi

4- Giresunlu

4- Giresunlu
cdnuploads.aa.com.tr
  • 482 bin 530 kişi

3- Ordulu

3- Ordulu
cdnuploads.aa.com.tr
  • 515 bin 544 kişi
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2- Kastamonulu

2- Kastamonulu
  • 544 bin 60 kişi

1- Sivaslı

1- Sivaslı
  • 754 bin 327 kişi
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