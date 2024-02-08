Göç Vermiyor, Sürekli Göç Almaya Devam Ediyor: Türkiye'nin En Kalabalık Köyü Bostanbükü Köyü

“TÜİK verilerine göre 6 bin 64 nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık köyü olarak ilan edildi. Köyümüz göç veren değil göç alan bir köy. Karabük, Safranbolu ve üniversiteye yakın olması dolayısıyla sürekli göç alan cazibe merkezi haline gelmiş bir yerleşim merkezi. Hem köy hayatı hem şehir hayatının yaşandığı güzel yerlerden bir tanesi. Bunun için sürekli nüfus artışı devam ediyor.”