Göç Vermiyor, Sürekli Göç Almaya Devam Ediyor: Türkiye'nin En Kalabalık Köyü Bostanbükü Köyü
Göç Vermiyor, Sürekli Göç Almaya Devam Ediyor: Türkiye'nin En Kalabalık Köyü Bostanbükü Köyü
İçerisinde ünlü giyim fabrikasının da bulunduğu Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü Köyü, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 6 bin 64 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık köyü ünvanını geri aldı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus verilerini açıklandı. Derlenen bilgilere göre Türkiye’nin en kalabalık köyü 6 bin 64 kişilik nüfusu ile Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü Köyü oldu.
2021 yılında birinciliği Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Dirsekli köyüne kaptıran Bostanbükü Köyü, yeniden birinciliği elde ederken sanayi sitesi ile ünlü tekstil firmalarının da bulunması ve şehre yakın olması dolayısıyla göç vermeyen bir yapıya sahip.
Köy muhtarı Osman Alkan yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Köyde ilkokul, sağlık ocağı, düğün salonu, 2’şer tane KYK yurdu ve tekstil atölyesi ile zincir marketlerin bulunduğunu belirten Alkan şunları söyledi:
Köyün belde olabilecek bir kapasiteye sahip olduğunu aktaran Alkanşu ifadeleri kullandı:
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