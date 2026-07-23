Ziraat Katılım’a Avrupa’dan Sukuk Başarısı Ödülü: En Çok Tercih Edilen Katılım Bankası Ziraat Katılım

Törende konuşan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Avrupa yatırımcılarının Bankaya gösterdiği güçlü ilginin Ziraat Katılım'ın uluslararası piyasalardaki güvenilirliğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Muhabir kuruluşumuz SFI Markets ile yürüttüğümüz iş birliği sayesinde, MTN Programımız kapsamında Avrupa yatırımcı topluluğunun büyük ilgi gösterdiği 21 sukuk ihracını başarıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yaklaşık 2,2 milyar ABD dolarına ulaşan ihraç hacmimiz, Türkiye'deki katılım bankaları arasında en büyük payı temsil etmektedir.'

Ziraat Katılım'ın kuruluşundan bu yana sürdürülebilir büyümesini istikrarlı şekilde devam ettirdiğini ifade eden Özdemir, uluslararası sermaye piyasalarında elde edilen başarının Bankanın küresel yatırımcılar nezdindeki güçlü konumunu pekiştirdiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

'Türkiye'nin ilk kamu sermayeli katılım bankası olarak son 11 yılda güçlü bir büyüme hikâyesi yazdık. Sukuk ihraçlarımız ve diğer uluslararası finansman işlemlerimiz sayesinde dünyanın farklı bölgelerinden geniş bir yatırımcı tabanına ulaştık. Bugün geldiğimiz nokta, Ziraat Katılım'ın uluslararası piyasalarda güven duyulan ve tercih edilen bir ihraççı olduğunun önemli bir göstergesidir.'

Özdemir, Avrupa yatırımcılarından gelen yoğun talebin yalnızca Ziraat Katılım'a değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisine ve katılım finans sektörüne duyulan güveni de ortaya koyduğunu vurgulayarak, 'Gerçekleştirdiğimiz işlemlerde görülen güçlü yatırımcı ilgisi, küresel yatırımcıların Türkiye'nin ekonomik potansiyeline ve başarı hikâyesine olan güveninin somut bir göstergesidir.' ifadelerini kullandı.

#işbirliği