Yunan Komedyen, Türk Turistle Şakalaştı: 'Sanırım Daha Fazlası İçin Geldiler, İşgal Yok mu?'

Bir Yunan komedyenin izleyiciler arasında Türk olduğunu öğrenmesi üzerine yaptığı şakalar sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciye 'Nerelisin?' sorusunu yönelten komedyen, aldığı yanıtın 'Türkiye' olması üzerine 'Türksün... Sanırım daha fazlası için döndüler.' dedi. O anlar izleyicileri kahkahaya boğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yunanistan'ın Atina kentine gezmeye giden Türk turistlerin katıldığı stand-up gösterisinde izleyicileri kahkahaya boğan anlar yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mikrofonu alan İzleyiciye 'Nereden geldin?' sorusunu yönelten Yunan komedyen, cevabın 'Türkiye' olduğunu duyunca 'Türksün...Sanırım daha fazlası için döndüler.' dedi. İzleyicinin 'Gezmeye geldik' yanıtını da tiye alan komedyen 'Sadece Gezmeye mi? Tekrar işgal değil mi? Güzel eski zamanlar hı...' diyerek cevap verdi. İşte o anlar; 🎥
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın