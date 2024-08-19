Yunan Komedyen, Türk Turistle Şakalaştı: 'Sanırım Daha Fazlası İçin Geldiler, İşgal Yok mu?'

Bir Yunan komedyenin izleyiciler arasında Türk olduğunu öğrenmesi üzerine yaptığı şakalar sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciye 'Nerelisin?' sorusunu yönelten komedyen, aldığı yanıtın 'Türkiye' olması üzerine 'Türksün... Sanırım daha fazlası için döndüler.' dedi. O anlar izleyicileri kahkahaya boğdu.