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Yunan Komedyen, Türk Turistle Şakalaştı: 'Sanırım Daha Fazlası İçin Geldiler, İşgal Yok mu?'

Yunan Komedyen, Türk Turistle Şakalaştı: 'Sanırım Daha Fazlası İçin Geldiler, İşgal Yok mu?'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.08.2024 - 13:18

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Bir Yunan komedyenin izleyiciler arasında Türk olduğunu öğrenmesi üzerine yaptığı şakalar sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciye 'Nerelisin?' sorusunu yönelten komedyen, aldığı yanıtın 'Türkiye' olması üzerine 'Türksün... Sanırım daha fazlası için döndüler.' dedi. O anlar izleyicileri kahkahaya boğdu. 

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Yunanistan'ın Atina kentine gezmeye giden Türk turistlerin katıldığı stand-up gösterisinde izleyicileri kahkahaya boğan anlar yaşandı.

Yunanistan'ın Atina kentine gezmeye giden Türk turistlerin katıldığı stand-up gösterisinde izleyicileri kahkahaya boğan anlar yaşandı.

Mikrofonu alan İzleyiciye 'Nereden geldin?' sorusunu yönelten Yunan komedyen, cevabın 'Türkiye' olduğunu duyunca 'Türksün...Sanırım daha fazlası için döndüler.' dedi. İzleyicinin 'Gezmeye geldik' yanıtını da tiye alan komedyen 'Sadece Gezmeye mi? Tekrar işgal değil mi? Güzel eski zamanlar hı...' diyerek cevap verdi. İşte o anlar; 🎥

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