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Birleşmiş Milletler Araçları Enkazlar Arasında Gezdi! Gazze'deki Yıkım Kameralara Yansıdı

Birleşmiş Milletler Araçları Enkazlar Arasında Gezdi! Gazze'deki Yıkım Kameralara Yansıdı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.08.2024 - 12:35

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Birleşmiş Milletler (BM) heyeti İsrail'in düzenlediği saldırılarda adeta harabeye dönmüş olan kuzey Gazze'yi ziyaret etti. Araçlarıyla enkazlar arasında ilerleyen BM yetkililerinin kaydettiği görüntüler kameralara yansıdı.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 40 binin üzerinde sivil hayatını kaybederken, barışın sağlanmasında etkin bir rol oynamadığı düşünülen Birleşmiş Milletler (BM)'e tepkiler sürüyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 40 binin üzerinde sivil hayatını kaybederken, barışın sağlanmasında etkin bir rol oynamadığı düşünülen Birleşmiş Milletler (BM)'e tepkiler sürüyor.

Dünyanın gözü önünde devam eden saldırılar sonrası bölgeyi gezen Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin Gazze'nin kuzeyinde kaydettiği görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

Dünyanın gözü önünde devam eden saldırılar sonrası bölgeyi gezen Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin Gazze'nin kuzeyinde kaydettiği görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

Araçlarıyla harabeye dönmüş binalar arasında ilerleyen BM yetkililerinin kaydettiği anlar kentteki yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi. İşte o görüntüler; 🎥

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