Birleşmiş Milletler Araçları Enkazlar Arasında Gezdi! Gazze'deki Yıkım Kameralara Yansıdı

“Sağlığa Yararlı Olduğunu Duydum” Diyerek Evinin Balkonunda Yetiştirdiği Kenevirleri Açıklamaya Çalışan Adam

Hatay’da Bir Gence Sivil Polis Otosuna Yol Vermediği İçin Ceza Kesildi: Polislerin Yaklaşımı Tepki Çekti

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