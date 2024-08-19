Fenomenlerle Çalıştığını Söyleyen Gençten Çarpıcı Sözler: 'Lüks Yaşamla Alakaları Yok, Örnek Almayın'

Sosyal medya alanında ajans yönettiğini söyleyen Cihan Erden isimli genç, fenomenlerin yaşantılarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Neredeyse bütün tanınmış fenomenlerle iş yaptığını söyleyen genç 'Bu ünlülerin çoğu size Instagram'da güzel gözükebilmek, lüks bir hayat yaşıyormuş gibi gözükebilmek ve geldikleri yer itibariyle onlara hava atabilmek için elindeki bütün mal varlığını zengin gözükmek için harcıyor. Bunların örnek alınacak bir yanı yok. Ben Instagram'da zenginlikten geçilmeyen ama gerçek hayatta hesap bile ödeyemeyen çok fenomen gördüm.' dedi.
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Günümüzde pek çok sosyal medya platformunda kimi zaman yayıncılık kimi zaman ise Influncer'lık yaparak para kazanan fenomenlerin yaşantısıyla ilgili dikkat çeken bir yorum geldi.
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2021-2022 yılları arasında sosyal medyayla ilgili bir ajans yönettiğini ve neredeyse bütün YouTube ve Instagram içerik üreticileriyle tanışma fırsatı olduğunu söyleyen Cihan Erden isimli genç, 'Bu ünlülerin lüks yaşamla alakaları yok.' dedi.
Başta fenomenlerin sosyal medyadaki yaşantılarına bakarak çok zengin olduklarını düşündüğünü söyleyen genç, ''Bu ünlülerin çoğu size Instagram'da güzel gözükebilmek, lüks bir hayat yaşıyormuş gibi gözükebilmek ve geldikleri yer itibariyle onlara hava atabilmek için elindeki bütün mal varlığını zengin gözükmek için harcıyor. Bunların örnek alınacak bir yanı yok. Ben Instagram'da zenginlikten geçilmeyen ama gerçek hayatta hesap bile ödeyemeyen çok fenomen gördüm.' dedi. İşte o açıklamalar; 🎥
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