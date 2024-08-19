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Kıraathanede Oturan 4 Çocuk Babası Adama Yorgun Mermi İsabet Etti: Kaldırıldığı Hastanede Hayatını Kaybetti

Kıraathanede Oturan 4 Çocuk Babası Adama Yorgun Mermi İsabet Etti: Kaldırıldığı Hastanede Hayatını Kaybetti

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.08.2024 - 11:46

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Bursa'da arkadaşlarıyla birlikte gittiği kıraathanede başına yorgun mermi isabet eden 43 yaşındaki Evren Adıgüzel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adıgüzel'in organlarının, ailesinin isteğiyle bağışlandığı öğrenildi.

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Olay, çarşamba günü Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam üzeri kıraathaneye gelerek arkadaşlarının bulunduğu masaya oturan Evren Adıgüzel, kısa bir süre sonra ayağa kalkıp duraksadıktan sonra yere yığıldı.

Olay, çarşamba günü Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam üzeri kıraathaneye gelerek arkadaşlarının bulunduğu masaya oturan Evren Adıgüzel, kısa bir süre sonra ayağa kalkıp duraksadıktan sonra yere yığıldı.

Adıgüzel'e ne olduğunu anlamaya çalışan arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Adıgüzel'i hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 43 yaşındaki 4 çocuk babası adam kurtarılamadı.

Adıgüzel'e ne olduğunu anlamaya çalışan arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Adıgüzel'i hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 43 yaşındaki 4 çocuk babası adam kurtarılamadı.

Adıgüzel'in kalp kapağı, karaciğeri, böbrekleri ve kornealarının ailesinin isteği üzerine bağışlanacağı öğrenilirken, kurşunun isabet ettiği kıraathaneden önce uğradığı başka bir kıraathanede çekilen görüntüleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İşte o anlar; 🎥

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