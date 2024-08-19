Kıraathanede Oturan 4 Çocuk Babası Adama Yorgun Mermi İsabet Etti: Kaldırıldığı Hastanede Hayatını Kaybetti

"Olmadı mı?" Rafet El Roman'ı Kızları Sosyal Medyada Akım Olan Bir Şaka ile Trolledi

Fenerbahçe’nin Yenilgisiyle Erkeklerin Üzülmesi Hakkında Konuşan Kadın: “Çok Mutlu Oluyorum”

Birleşmiş Milletler Araçları Enkazlar Arasında Gezdi! Gazze'deki Yıkım Kameralara Yansıdı

Her Ayın Başında Kızına Küçük Buketler Yapan Baba İçinizi Isıtacak!

Dr. Hakan Özerol'dan Benzin Fiyatlarını Tiye Alan Açıklama: "1 Litre Benzin 44 Lira, 300 cc Kahve 100 Lira"

Hiçbir Beach’e Giremeyince Gidilen Uygun Fiyatlı ve Salaş Olan O “Seken Beach”

Bu Ne Ara Yaygınlaştı? Brezilya'da Takma Dişlerin Satıldığı Pazar Tezgahı Mideleri Altüst Etti