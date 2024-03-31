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YSK Başkanı Yener'den Açıklama: Yayın Yasağı Ne Zaman Kalkacak?

YSK Başkanı Yener'den Açıklama: Yayın Yasağı Ne Zaman Kalkacak?

YSK seçim
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.03.2024 - 16:35

Seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağının ne zaman kaldırılacağı merak edilirken Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener'den açıklama geldi

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 32 ilde saat 16.00 itibarıyla oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklama yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 32 ilde saat 16.00 itibarıyla oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklama yaptı.

YSK Başkanı Yener, "Yayın yasaklarıyla ilgili kurulumuz karar verecek. Saat 21.00 olarak ilan edilen yayın yasaklarıyla ilgili, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapılmamasını rica ediyoruz" dedi.

YSK Başkanı Yener, "Yayın yasaklarıyla ilgili kurulumuz karar verecek. Saat 21.00 olarak ilan edilen yayın yasaklarıyla ilgili, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapılmamasını rica ediyoruz" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu genellikle saat 21.00’den önce yayınların serbest bırakılmasına izin veriyor ve sonuçlar daha erken saatlerde TV ekranlarında açıklanıyor.

Yüksek Seçim Kurulu genellikle saat 21.00’den önce yayınların serbest bırakılmasına izin veriyor ve sonuçlar daha erken saatlerde TV ekranlarında açıklanıyor.
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