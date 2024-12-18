Yıllardır Aradığını Yapay Zekada Buldu: Meryem Uzerli Aklını da Kalbini de Erkek Versiyonunda Bıraktı!
Yıllardır Aradığını Yapay Zekada Buldu: Meryem Uzerli Aklını da Kalbini de Erkek Versiyonunda Bıraktı!
Geçtiğimiz gün @zuarchiv isimli kullanıcı tarafından oluşturulan ünlü kadınlarımızın erkek versiyonları sosyal medyada büyük ses getirdi!
8 ünlü kadınımızın erkek hallerini gösteren içerik, X'te de Instagram'da da gündem oldu. Hatta o kadar ki Meryem Uzerli'nin kendine aşık olmasıyla sonuçlandı 😂
Gönderinin altına 'OMG aşık oldum' yorumu bırakan Meryem Uzerli, geçtiğimiz saatlerde hızını alamadı. Kalbinden de aklından da erkek halini çıkaramayan Hürrem Sultan'ın yakarışları güldürdü!
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Geçtiğimiz gün @zuarchiv isimli bir kullanıcı aşağıda gördüğünüz, hepsi birbirinden güzel ünlü sanatçımızın erkek versiyonlarını yapay zeka yardımıyla oluşturmuştu hatırlarsanız.
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Sekiz kadının da erkek haline ayrı düşüldü ona şüphe yok fakat aralarında en dikkat çekeni gönderiyi fark eden Meryem Uzerlı olmuştu.
Erkek haline büyük düşen Uzerli, @zuarchiv'in gönderisinin altına "OMG kendime aşık oldum" yorumunu bırakmıştı.
Meryem Uzerli yıllardır aradığını yapay zekada bulmuş olacak ki hızını alamadı! Aynı gönderinin altına gidip birtakım yakarışlarda bulundu 🙈
"Gerçek hayatta da bulunca bana hemen DM atın"la başlayıp "Bu adamı bulun bana!!" isyanıyla biten o konuşmayı sizler için şöyle bırakalım!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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