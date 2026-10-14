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Yıllar Önce Bu Ay Çıkan Ve Unutulmayan Parçalar

etiket Yıllar Önce Bu Ay Çıkan Ve Unutulmayan Parçalar

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
14.10.2026 - 18:01
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Ekim ayı geldi mi içimizi tatlı bir sonbahar melankolisi kaplar, playlist'ler anında daha duygusal, daha nostaljik şarkılara doğru kayar. Meğer kulaklarımızdan silinmeyen, dinlediğimiz an bizi lise sıralarına, eski aşklara ya da 90'ların o samimi günlerine ışınlayan ne kadar dev albüm varsa, hep bir Ekim ayında hayatımıza girmiş!

'Daha dün gibi ama üzerinden onlarca yıl geçmiş!' diyeceğiniz, tam da bu ay raflardaki ve kalbimizdeki yerini alan 10 zamansız hiti listeledik. Bakalım sizin favoriniz kaçıncı sırada?

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Sertab Erener - Lâ'l

Sertab Erener'in büyüleyici vokali ve efsane müzisyen Sezen Aksu ile Fahir Atakoğlu ortaklığının zirvesi olan Lâ'l albümü Ekim 1994'te çıktı. Albümle aynı adı taşıyan o dev parça ve 'Mecbursun' gibi hareketli klasikler sonbahar esintisiyle birlikte hayatımıza girmişti.

Teoman - O

Ekim ayının o yağmurlu ve melankolik ruhuna Teoman'dan daha çok yakışan çok az şey vardır. Sanatçının rock müzik tarihine yön veren ve içinde 'Paramparça', 'Yağmur' gibi marş haline gelmiş şarkıları barındıran ikinci albümü

Yaşar - Esirinim

İlk albümüyle gönülleri fetheden Yaşar, romantizmi doruklara çıkardığı ikinci albümü Esirinim ile Ekim 1998'de geri dönmüştü. 'Kuşlar' ve 'Beni Okşa' gibi şarkılar tam da havaların soğuduğu o günlerde içimizi ısıtan cinstendi.

Duman - Belki Alışman Lazım

Duman grubunun bizi rock barlara zincirleyen, 'Bu Akşam', 'Her Şeyi Yak' ve 'Oje' gibi hitlerle gençliğimizi kasıp kavuran o meşhur albümü Ekim 2002'de yayınlandı. Konserlerde az mı zıpladık, az mı sesimiz kısılana kadar eşlik ettik bu şarkılara?

Şebnem Ferah – Sigara

Perdeler albümünün en vurucu işlerinden biri olan Sigara, Türkçe rock tarihinin en güçlü ve duygu dolu şarkıları arasında. Ekim ayının o hafif hüzünlü havasına en çok yakışan parçalardan biri kesinlikle bu!

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Adele – Hello

O efsane 'Hello from the other side...' girişini hatırladınız mı? Adele bu şarkıyı Ekim 2015’te saldığında kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynamıştı. Rekorlar kıran klip ve şarkı, uzun süre müzik listelerinin zirvesinden inmedi.

Arctic Monkeys – I Bet You Look Good on the Dancefloor

Indie rock sahnesini kökten değiştiren ve Arctic Monkeys’i bir gecede küresel bir fenomene dönüştüren o ilk efsane single! Enerjisinden ve ritminden hâlâ hiçbir şey kaybetmedi.

Sıla – Dan Sonra

Kenan Doğulu ile yaptığı efsane düetle müzik piyasasına bomba gibi düşen Sıla, ilk çıkışını tam bir Ekim sürprizi olarak yapmıştı.

Linkin Park – In The End

Nu-metal dünyasının mihenk taşı olan Hybrid Theory albümü Ekim 2000'de yayımlandı. Chester Bennington’ın o unutulmaz çığlıkları ve Mike Shinoda’nın rap vokalleriyle In The End, bir neslin içindeki tüm duyguları dışa vurma biçimiydi.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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