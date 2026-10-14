Yıllar Önce Bu Ay Çıkan Ve Unutulmayan Parçalar
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Ekim ayı geldi mi içimizi tatlı bir sonbahar melankolisi kaplar, playlist'ler anında daha duygusal, daha nostaljik şarkılara doğru kayar. Meğer kulaklarımızdan silinmeyen, dinlediğimiz an bizi lise sıralarına, eski aşklara ya da 90'ların o samimi günlerine ışınlayan ne kadar dev albüm varsa, hep bir Ekim ayında hayatımıza girmiş!
'Daha dün gibi ama üzerinden onlarca yıl geçmiş!' diyeceğiniz, tam da bu ay raflardaki ve kalbimizdeki yerini alan 10 zamansız hiti listeledik. Bakalım sizin favoriniz kaçıncı sırada?
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Sertab Erener - Lâ'l
Teoman - O
Yaşar - Esirinim
Duman - Belki Alışman Lazım
Şebnem Ferah – Sigara
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Adele – Hello
Arctic Monkeys – I Bet You Look Good on the Dancefloor
Sıla – Dan Sonra
Linkin Park – In The End
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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