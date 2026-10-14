Yıllar Önce Bu Ay Çıkan Ve Unutulmayan Parçalar

Ekim ayı geldi mi içimizi tatlı bir sonbahar melankolisi kaplar, playlist'ler anında daha duygusal, daha nostaljik şarkılara doğru kayar. Meğer kulaklarımızdan silinmeyen, dinlediğimiz an bizi lise sıralarına, eski aşklara ya da 90'ların o samimi günlerine ışınlayan ne kadar dev albüm varsa, hep bir Ekim ayında hayatımıza girmiş!

'Daha dün gibi ama üzerinden onlarca yıl geçmiş!' diyeceğiniz, tam da bu ay raflardaki ve kalbimizdeki yerini alan 10 zamansız hiti listeledik. Bakalım sizin favoriniz kaçıncı sırada?