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Yeni Moda Çocuk İsimlerini Tiye Alan İçerik Üreticisi Kahkahaları Topladı

Yeni Moda Çocuk İsimlerini Tiye Alan İçerik Üreticisi Kahkahaları Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.11.2024 - 17:19

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Eski isimlere kıyasla artık ebeveynlerin daha yaratıcı ve çok duyulmamış isimler tercih ettiğini görüyoruz. @ercanogretmenim adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir öğretmen de bu konuya dair bir paylaşım yaparak etkileşimlerin odağı oldu.

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“Yeni nesil okul öncesi isimleri” notuyla paylaşımı yapan öğretmen beğenileri topladı.

“Yeni nesil okul öncesi isimleri” notuyla paylaşımı yapan öğretmen beğenileri topladı.

Peki ya sizin duyduğunuz en ilginç isim neydi? Yorumlarda buluşalım!

Peki ya sizin duyduğunuz en ilginç isim neydi? Yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

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Bozkurt

Kedi köpeğe bile verilmeyecek isimleri çocuklara veriyorlar. Kontrolsüz marjinallik midir nedir?