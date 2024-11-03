Yeni Moda Çocuk İsimlerini Tiye Alan İçerik Üreticisi Kahkahaları Topladı

Eski isimlere kıyasla artık ebeveynlerin daha yaratıcı ve çok duyulmamış isimler tercih ettiğini görüyoruz. @ercanogretmenim adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir öğretmen de bu konuya dair bir paylaşım yaparak etkileşimlerin odağı oldu.