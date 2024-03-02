Yeni Apo Ahmet Mümtaz Taylan'a Tepkilerden Survivor'daki Büyük Olaya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Yeni Apo Ahmet Mümtaz Taylan'a Tepkilerden Survivor'daki Büyük Olaya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
2 Mart Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen geçirdiği beyin kanaması sonrasında diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Tanrıöğen'in diziden ayrılmasının ardından rol arkadaşları oyuncuya veda etti.
Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Dizinin kadrosundan ayrılmak zorunda kalan Tanrıöğen yerine Ahmet Mümtaz Taylan gelirken, Taylan'ın performansına yorum yağdı.
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine seyir zevki enfes bir bölüm sundu. Show TV'nin rekortmen dizisine haliyle izleyicilerden yorum yağdı.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanına yeni Apo'muz Ahmet Mümtaz Taylan damgasını vurdu. Alev'in kendisinden hamile olduğunu öğrenen Apo'nun Ünal ailesine kök söktürdüğü fragman haliyle yorum yağmuruna tutuldu.
Olayların bitmek bilmediği Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanına yine büyük bir skandal imza attı. Yarışmacılardan birinin Dominik'le iletişime geçtiğini belirten Ilıcalı'nın o anları yarışmacıları şoke etti.
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Show TV'nin reyting rekoru kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'in sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmasının ardından yerine Ahmet Mümtaz Taylan geldi. Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut, söz konusu değişim hakkında açıklama yaptı.
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını ilk sezonuyla zirvenin sarsılmaz ismi olurken şimdilerde reytinglerde en büyük rakibinin özetinden bile az oranlar alıyor. Zirveden çok sert bir düşüş yaşayan Yalı Çapkını'nın bu hale gelmesi çorbaya dönen senaryo ve tekrarlayan olaylar olurken, dizinin kan kaybetmesine izleyicilerden de yorum geldi.
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ta Zehra karakteriyle izlediğimiz Deniz Baysal yeni sezonda yer almamıştı. Baysal, Teşkilat kadrosundan neden ayrıldığını ilk kez TV100'e açıkladı.
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci'yle Yeni Baştan programına İnci Taneleri dizisinin popüler karakteri Dilber damgasını vurdu. Programa katılan kadın kocasının ısrarla 'Dilber dansı' yapmasını istemesine isyan etti.
Demet Evgar'ın enfes performansıyla şimdiden reytingleri altüst eden Bahar dizisinde Bahar'ın eşi Timur'un son anda donör olmaktan vazgeçmesiyle hepimiz stres sahibi olmuştuk. Söz konusu olay gerçek olamayacak kadar kötü görünürken, En Hamarat Benim yarışmasına katılan kadın aynı olaydan muzdarip olduğunu anlattı.
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