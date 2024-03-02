Kendisine Donör Olan Kocası Son Anda Vazgeçen Kadın Akıllara Bahar Dizisini Getirdi!

Demet Evgar'ın enfes performansıyla şimdiden reytingleri altüst eden Bahar dizisinde Bahar'ın eşi Timur'un son anda donör olmaktan vazgeçmesiyle hepimiz stres sahibi olmuştuk. Söz konusu olay gerçek olamayacak kadar kötü görünürken, En Hamarat Benim yarışmasına katılan kadın aynı olaydan muzdarip olduğunu anlattı.