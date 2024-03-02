Kendisine Donör Olan Kocası Son Anda Vazgeçen Kadın Akıllara Bahar Dizisini Getirdi!
Kendisine Donör Olan Kocası Son Anda Vazgeçen Kadın Akıllara Bahar Dizisini Getirdi!
Demet Evgar'ın enfes performansıyla şimdiden reytingleri altüst eden Bahar dizisinde Bahar'ın eşi Timur'un son anda donör olmaktan vazgeçmesiyle hepimiz stres sahibi olmuştuk. Söz konusu olay gerçek olamayacak kadar kötü görünürken, En Hamarat Benim yarışmasına katılan kadın aynı olaydan muzdarip olduğunu anlattı.
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Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi enfes hikâyesiyle reytingleri altüst etmeye devam ediyor.
Hasta olan Bahar'ın acilen donöre ihtiyaç duyduğu dizide eşi Timur'un önce kabul edip ardından son anda vazgeçmesi izleyicilere sinir harbi yaşatırken, o anlar gerçek olamayacak kadar kötü gelmişti.
Eşinin donör olmaktan vazgeçmesinin ardından bulunan yeni donörle sağlığına kavuşan Bahar'ın kocasından intikam alışını izlediğimiz dizi gündemden düşmek bilmezken, dizide yaşananların gerçekte de olduğu ortaya çıktı.
FOX ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim programına katılan bir kadın, tıpkı Bahar gibi donöre ihtiyaç duyduğu dönemde eşinin önce donör olmayı kabul edip ardından vazgeçmesini anlatınca akıllara haliyle Bahar dizisi geldi.
İşte o anlar:
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