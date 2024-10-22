Yaşlı Kadın ve Engelli Çocuklarını Kurtarmak İçin Alevler İçine Daldı

İstanbul Ataşehir'de evde çıkan yangında içeride mahsur kalanlar olduğunu öğrenen bir kişi, alevler içine dalarak yaşlı kadın ve engelli kızını kurtardı. Yangında yaşlı kadının engelli oğlunun hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Ataşehir'de gece saatlerinde bir evde başlayan yangında yaşlı kadın, engelli kızı ve engelli oğlu mahsur kaldı.
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Alevler içindeki evin içerisinde mahsur kalanların olduğunu öğrenen bir vatandaş, evin içine girerek yaşlı kadın ve engelli kızını kurtardı. Yangında evin engelli oğlu hayatını kaybetti.
Alevler arasına dalan vatandaş o anları kayda aldı. İşte o görüntüler; 🎥 👇
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