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Yaşam Tarzına Göre Cildinin Neye İhtiyacı Var?

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Yaşam Tarzına Göre Cildinin Neye İhtiyacı Var?

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
25.11.2024 - 16:43

Erken uyanma, trafik, toplantılar, stres, beslenme çeşitsizliği... Günlük hayatta bizi yoran tüm bu şeylerden tıpkı bizim gibi cildimiz de etkileniyor. O yüzden bazı şeylere ihtiyaç duyabiliyor. Bu test yaşam tarzına göre cildinin neye ihtiyacın olduğunu söylüyor!

Hadi sen de testi çöz, neye ihtiyacın olduğunu öğren!

1. Hadi güne başlayalım... Sabah kaçta uyanıyorsun?

2. Devam ediyoruz, kahvaltıda ne yiyorsun?

3. Nasıl havaları daha çok seviyorsun?

4. Bize kış için bir kombin seçer misin?

5. En sevdiğin arkadaşınla bulaşacaksın bu neresi olur?

6. İş veya okul hayatın nasıl geçiyor?

7. Öğle yemeği için bir menü seç!

8. Son sorumuz, peki kaçta uyuyorsun?

Senin cildinin biraz daha C vitaminine ihtiyacı var! 🤗

Senin cildinin biraz daha C vitaminine ihtiyacı var! 🤗

Revive + Glow Cilt bakım serisi ile cildin ihtiyaç duyduğu C vitaminine kavuşacak! Daha parlak ve daha canlı bir görünüme böylece ulaşacaksın! Gün içinde stres ve yorgunlukla mücadele ederken cildin de parıltısını hiç kaybetmeyecek!

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Göz çevren biraz daha dinlenmiş görünmeyi hak ediyor! 👁️👁️

Göz çevren biraz daha dinlenmiş görünmeyi hak ediyor! 👁️👁️

Günlük hayatın temposu, uykusuz geceler ve ekran ışığı… Göz çevren tüm bu yoğunluğun izlerini taşıyor olabilir. RoC Multi Correxion Cildi Aydınlatıcı Göz Balmı, hassas göz çevreni yenilemek ve ona ihtiyaç duyduğu parlaklığı kazandırmak için ideal bir seçenek. Güçlü formülüyle yorgun görünümü azaltır, ince çizgilerin görünümünü hafifletir ve göz çevrene doğal bir ışıltı kazandırır. Sabahları daha dinç ve enerjik bir ifadeye sahip olmak için bu özel bakım ritüelini deneyebilirsin!

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Cildin geceleri senden biraz daha fazlasını bekliyor! 🌙

Cildin geceleri senden biraz daha fazlasını bekliyor! 🌙

Cildin, gece boyunca sen uyurken bile çalışmaya devam eder. Ancak ince çizgiler ve pürüzlerle mücadelede etkili bir destek olmadan, cildinin bu süreci tam olarak değerlendirmesi zor olabilir. 

Roc Cildi Aydınlatıcı Kapsül Serum, gece boyunca cildini derinlemesine yenileyerek ince çizgilerin görünümünü azaltır ve pürüzsüz bir cilt için sana yardımcı olur. Sabah uyandığında ipeksi bir dokunuşla güne başlamak istiyorsan, bu serumu mutlaka denemelisin!

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Hassas cildin biraz daha şefkat istiyor! 😍

Hassas cildin biraz daha şefkat istiyor! 😍

Rüzgar, soğuk hava veya dış etkenler hassas cildinde kuruluk ve tahrişe yol açtıysa, özel bir bakımla cildini yatıştırma zamanı. Roc Parlak Cilt Seti, onarıcı ve nemlendirici etkisiyle cildini adeta bir kalkan gibi sarar. Hem dış etkenlere karşı koruma sağlar hem de kuruluğun neden olduğu rahatsızlığı hafifletir. Hassas ciltler için geliştirilmiş bu balm ile cildine hak ettiği bakımı ver ve pürüzsüzlüğün keyfini çıkar.

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Onedio Editörü
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