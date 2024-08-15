Yasaklı Madde Kullanıp, Caddede Tekerlekli Sandalyeyle Hız Yaptı: Engelli Gencin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Tekerlekli sandalyeyle caddede hız yapan gencin yasaklı madde kullandığı görüntüler arkadaşları tarafından kaydedildi. Gencin o görüntülerini kayda alan motosikletli kişilerin bir yandan da sosyal medya platformu TikTok'ta canlı yayın yaptığı görüldü.