Yasaklı Madde Kullanıp, Caddede Tekerlekli Sandalyeyle Hız Yaptı: Engelli Gencin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Tekerlekli sandalyeyle caddede hız yapan gencin yasaklı madde kullandığı görüntüler arkadaşları tarafından kaydedildi. Gencin o görüntülerini kayda alan motosikletli kişilerin bir yandan da sosyal medya platformu TikTok'ta canlı yayın yaptığı görüldü.
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Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde engelli bir gencin yasaklı madde kullanarak caddede hızla ilerlediği anlar yer aldı.
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Gencin o anlarını kayda alan motosikletli arkadaşlarının ise gülerek o anları TikTok'ta yayınladığı görüldü. İşte görüntüler; 🎥
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