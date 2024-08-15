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Yasaklı Madde Kullanıp, Caddede Tekerlekli Sandalyeyle Hız Yaptı: Engelli Gencin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Yasaklı Madde Kullanıp, Caddede Tekerlekli Sandalyeyle Hız Yaptı: Engelli Gencin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.08.2024 - 14:58

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Tekerlekli sandalyeyle caddede hız yapan gencin yasaklı madde kullandığı görüntüler arkadaşları tarafından kaydedildi. Gencin o görüntülerini kayda alan motosikletli kişilerin bir yandan da sosyal medya platformu TikTok'ta canlı yayın yaptığı görüldü.

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Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde engelli bir gencin yasaklı madde kullanarak caddede hızla ilerlediği anlar yer aldı.

Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde engelli bir gencin yasaklı madde kullanarak caddede hızla ilerlediği anlar yer aldı.

Gencin o anlarını kayda alan motosikletli arkadaşlarının ise gülerek o anları TikTok'ta yayınladığı görüldü. İşte görüntüler; 🎥

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