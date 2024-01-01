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Volkan Demirel'in Yılbaşı Programındaki 'Aşığım Sana Doyamıyorum' Performansı Gündem Oldu

Volkan Demirel'in Yılbaşı Programındaki 'Aşığım Sana Doyamıyorum' Performansı Gündem Oldu

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
01.01.2024 - 19:22

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Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel, Haber Global'in Yılbaşı Özel programına katıldılar. Coşkun Sabah ile birlikte şarkı söyleyen Volkan Demirel'in o anları ise sosyal medyada gündem oldu.

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Geçtiğimiz günlerde hakkında Hatayspor'dan istifa etti iddialarının Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz tarafından yalanlanmasının ardından Demirel, şimdi de Yılbaşı Özel programı ile gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde hakkında Hatayspor'dan istifa etti iddialarının Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz tarafından yalanlanmasının ardından Demirel, şimdi de Yılbaşı Özel programı ile gündem oldu.

Volkan Demirel o programda Coşkun Sabah'ın şarkısına eşlik ederek, "Aşığım sana doyamıyorum"u söyledi.

Volkan Demirel o programda Coşkun Sabah'ın şarkısına eşlik ederek, "Aşığım sana doyamıyorum"u söyledi.

İşte o anlar: 👇

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Nuray

Hilafet bayrağı açan asalak. Sen hala Türk'üm demeye utanmıyor musun.

Esat Bora

Niye cımbızla bıyığı yolunuyormuş gibi bir foto seçtiniz? 😀🤣