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Vatandaşların Yarattığı Fantastik İBB Adaylarının Yapay Zeka Resimleri Şimdi Oy Pusulasında!

Vatandaşların Yarattığı Fantastik İBB Adaylarının Yapay Zeka Resimleri Şimdi Oy Pusulasında!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 11:10

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İstanbul'da gerçekleştirilen sokak röportajlarında vatandaşlara sık sık, 31 Mart yerel seçimlerinde 'Hangi adayı destekliyorsunuz?' şeklinde sorular soruluyor.

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AK Parti'nin adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasında kıyasıya bir rekabetin sürdüğü İstanbul'da hangi adayı desteklediklerini açıklayan vatandaşlar ise bazen fantastik cevaplar verebiliyorlar.

AK Parti'nin adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasında kıyasıya bir rekabetin sürdüğü İstanbul'da hangi adayı desteklediklerini açıklayan vatandaşlar ise bazen fantastik cevaplar verebiliyorlar.

Vatandaşların kurgusal adaylarının yapay zeka tarafından resmedildiği çalışmayı burada paylaşmıştık: 👇

Sosyal medyada da sık sık gündem olan fantastik cevaplar geçtiğimiz günlerde de yapay zeka ile görselleştirilmişti. Vatandaşların fantastik cevaplarının yapay zeka ile görselleştirilmesinin ardından ise şimdi o fantastik İBB adayları oy pusulasına yerleştirildi.

Sosyal medyada da sık sık gündem olan fantastik cevaplar geçtiğimiz günlerde de yapay zeka ile görselleştirilmişti. Vatandaşların fantastik cevaplarının yapay zeka ile görselleştirilmesinin ardından ise şimdi o fantastik İBB adayları oy pusulasına yerleştirildi.

İşte fantastik İBB adaylarının oy pusulası görüntüleri: 👇

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kimler oy veriyor , vay arkadaş.