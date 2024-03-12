Vatandaşların Yarattığı Fantastik İBB Adaylarının Yapay Zeka Resimleri Şimdi Oy Pusulasında!

İstanbul'da gerçekleştirilen sokak röportajlarında vatandaşlara sık sık, 31 Mart yerel seçimlerinde 'Hangi adayı destekliyorsunuz?' şeklinde sorular soruluyor.
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AK Parti'nin adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasında kıyasıya bir rekabetin sürdüğü İstanbul'da hangi adayı desteklediklerini açıklayan vatandaşlar ise bazen fantastik cevaplar verebiliyorlar.
Sosyal medyada da sık sık gündem olan fantastik cevaplar geçtiğimiz günlerde de yapay zeka ile görselleştirilmişti. Vatandaşların fantastik cevaplarının yapay zeka ile görselleştirilmesinin ardından ise şimdi o fantastik İBB adayları oy pusulasına yerleştirildi.
İşte fantastik İBB adaylarının oy pusulası görüntüleri: 👇
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kimler oy veriyor , vay arkadaş.