Vatandaşların Yarattığı Fantastik İBB Adaylarının Yapay Zeka Resimleri Şimdi Oy Pusulasında!

'Murat Kurum Seçilirse Dolar, Euro Düşer' Diyen Genç 'Nasıl Düşecek?' Sorusuna 'Erdoğan'la Konuşur Düşer' Dedi

Bir Anne ve Kızının Okuldan Sonra Yaptıkları Tatlı Sohbeti Dinlerken Kalbiniz Eriyecek