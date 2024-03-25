Uzmanlar Solunum Hastalığı Olanları Uyardı! Yurdun Batısı Kırmızı Çöl Tozu Etkisine Girecek
Uzmanlar Solunum Hastalığı Olanları Uyardı! Yurdun Batısı Kırmızı Çöl Tozu Etkisine Girecek
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Türkiye, yeni haftaya kuvvetli rüzgarla başlarken, meteoroloji uzmanı isimden bir uyarı da Kuzey Afrika'dan gelecek olan çöl tozu için oldu.
Sahra çölü üzerinden gelecek olan çöl tozunun özellikle yurdun batısında kırmızı çamur yağışlarına sebep olabileceği vurgulandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İklim Bilim Uzmanı Prof. Dr. Doğan Yaşar, 'Özellikle mart sonuna geldiğimiz zaman bu çöl tozları artar çok daha fazla gelmeye başlar ve ısınma ile beraber yağış da olacak. Haftaya yağmaya başladıktan sonra arabalar çamurlanacak özellikle kırmızı çamur olacak' dedi.
Kırmızı çamur yağışının topraktaki verime faydası olduğunu söyleyen Yaşar, 'Dünyada çöller olmazsa yaşam olmaz önce onun altını bir çizelim. Çünkü dünyayı besleyen ana gübre çöl tozlarıdır. Çöl tozu deyince biz tabakalı silikat deriz. İçinde her türlü nütriat, besleyici element vardır ve onlar yaşamı canlandırır. Kırmızı çamur demir demektir ve o ne kadar fazla yağarsa o kadar çok verimli bir yıl geçiririz.' dedi.
Ancak uzmanlar toz taşınımının hava kalitesini düşürdüğüne dikkat çekiyor. Solunun yolu hastalığı olanlara uyarıda bulunan Doğan Yaşar, 'Alerjisi olanların önümüzdeki haftadan itibaren 20 Nisan’a kadar yani sistem oturuncaya kadar maske takmaları gerekli. Özellikle astıma olan ve akciğer sorunu olanların kesinlikle ve kesinlikle partikül tutucu maske takması lazım.' uyarısında bulundu.
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