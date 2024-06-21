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Uzman Dr. Ayşegül İşlek'in Sadece Birkaç Hareket Yaparak Çıkan Omzu Yerine Taktığı Anlar Beğeni Topladı

Uzman Dr. Ayşegül İşlek'in Sadece Birkaç Hareket Yaparak Çıkan Omzu Yerine Taktığı Anlar Beğeni Topladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 20:18

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Omuz eklemi ve çevresindeki dokuların zarar görmesi sonucu meydana gelen omuz çıkığı, çok sık rastlanan bir durumdur. Genellikle spor aktiviteleri, düşmeler veya doğrudan darbeler sonucu oluşur. Omuz çıkığı, kişinin hareket kabiliyetini kısıtlar ve yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Bu durum, acil tıbbi müdahale gerektirir.

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Omzu çıkan 17 yaşındaki bir genç, soluğu acil serviste aldı.

Omzu çıkan 17 yaşındaki bir genç, soluğu acil serviste aldı.

Sadece birkaç masaj hareketiyle çıkan omzu, anestezi kullanmadan saniyeler içinde yerine oturtan Uzman Dr. Ayşegül İşlek'in yöntemi beğeni topladı.

Sadece birkaç masaj hareketiyle çıkan omzu, anestezi kullanmadan saniyeler içinde yerine oturtan Uzman Dr. Ayşegül İşlek'in yöntemi beğeni topladı.

İşte o anlar;

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