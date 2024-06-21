Uzman Dr. Ayşegül İşlek'in Sadece Birkaç Hareket Yaparak Çıkan Omzu Yerine Taktığı Anlar Beğeni Topladı

Omuz eklemi ve çevresindeki dokuların zarar görmesi sonucu meydana gelen omuz çıkığı, çok sık rastlanan bir durumdur. Genellikle spor aktiviteleri, düşmeler veya doğrudan darbeler sonucu oluşur. Omuz çıkığı, kişinin hareket kabiliyetini kısıtlar ve yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Bu durum, acil tıbbi müdahale gerektirir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Omzu çıkan 17 yaşındaki bir genç, soluğu acil serviste aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sadece birkaç masaj hareketiyle çıkan omzu, anestezi kullanmadan saniyeler içinde yerine oturtan Uzman Dr. Ayşegül İşlek'in yöntemi beğeni topladı.
İşte o anlar;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın