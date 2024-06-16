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Doğrularını da Paylaştı: Farklı Uyku Pozisyonlarında Omurganızın Nasıl Etkilendiğini Biliyor muydunuz?

Doğrularını da Paylaştı: Farklı Uyku Pozisyonlarında Omurganızın Nasıl Etkilendiğini Biliyor muydunuz?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 23:31

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Omurga sağlığını korumak için, doğru uyku pozisyonu büyük bir öneme sahiptir. Uyku esnasında vücudumuzun aldığı pozisyon, omurgamızın duruşunu ve genel sağlığını doğrudan etkiler. Bu nedenle, uyku pozisyonumuzu dikkatli bir şekilde seçmeli ve omurgamızı destekleyecek şekilde uyumalıyız. Omurganın doğru bir şekilde hizalanması, vücutta ağrı ve rahatsızlıkların önlenmesine yardımcı olurken, aynı zamanda genel yaşam kalitemizi de artırır. Bu yüzden, uyku pozisyonumuzun omurga sağlığımız üzerindeki etkisini göz ardı etmemeli ve uyurken omurgamızı koruyacak şekilde pozisyon almalıyız.

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Bir fizyoterapist farklı uyku pozisyonlarında, omurgamızın nasıl etkilendiğini gösterdi.

Bir fizyoterapist farklı uyku pozisyonlarında, omurgamızın nasıl etkilendiğini gösterdi.

Birçok kişinin aydınlanmasını sağladığı o videosunda, doğru uyku pozisyonlarını da paylaştı.

Birçok kişinin aydınlanmasını sağladığı o videosunda, doğru uyku pozisyonlarını da paylaştı.

İşte o video;

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