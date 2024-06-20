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Bu Nasıl Olabilir? İnsan Dişinin Ne Kadar Güçlü Olduğu Bir Makine ile Ölçüldü

Bu Nasıl Olabilir? İnsan Dişinin Ne Kadar Güçlü Olduğu Bir Makine ile Ölçüldü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 23:45

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Sağlıklı ve güçlü dişler, sağlıklı bir gülüşün yanında genel sağlığın da anahtarıdır. Dişlerimizin sağlığı, genel yaşam kalitemizi doğrudan etkiler. İyi bir ağız ve diş sağlığına sahip olmak, bizi bir dizi sağlık sorunundan korur. Bu nedenle, dişlerimize gereken önemi vermek ve onları düzenli olarak kontrol ettirmek oldukça önemlidir.

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İnsan dişinin gücü, bir makine yardımıyla ölçüldü.

İnsan dişinin gücü, bir makine yardımıyla ölçüldü.

Dişin kilolarca ağırlığa rahtlıkla dayanabilmesi, izleyenleri şaşırttı.

Dişin kilolarca ağırlığa rahtlıkla dayanabilmesi, izleyenleri şaşırttı.

İşte o video;

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