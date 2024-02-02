Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Uzayda "Annemgili Özledim" Diyen Astronotumuz Alper Gezeravcı'ya Gelen Birbirinden Yaratıcı Yorumlar

Uzayda "Annemgili Özledim" Diyen Astronotumuz Alper Gezeravcı'ya Gelen Birbirinden Yaratıcı Yorumlar

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
02.02.2024 - 14:16

İlk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın geri dönüşüne artık saatler var. Uzaydan Türkiye ile irtibatını kesmeyen Alper Gezeravcı'nın 'Ailemi özledim' sözler ise sosyal medyada gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yerli ve milli ilk astronotumuz Alper Gezeravcı, tüm ülkenin heyecanla takip ettiği bir isim. Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştireceği 13 deneyle ilgili bilgiler merakla bekleniyor.

Yerli ve milli ilk astronotumuz Alper Gezeravcı, tüm ülkenin heyecanla takip ettiği bir isim. Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştireceği 13 deneyle ilgili bilgiler merakla bekleniyor.

Uzaydayken Türkiye ile irtibatını hiç kesmeyen Gezeravcı, ekip arkadaşlarıyla birlikte bugün Türkiye saati ile 17.50'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacak.

Uzaydayken Türkiye ile irtibatını hiç kesmeyen Gezeravcı, ekip arkadaşlarıyla birlikte bugün Türkiye saati ile 17.50'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacak.

Gezeravcı'nın uzay üssündeyken ailesini özlediğini anlatan şu sözleri ise bugün sosyal medyanın gündeminde 👇

Gezeravcı'nın uzay üssündeyken ailesini özlediğini anlatan şu sözleri ise bugün sosyal medyanın gündeminde 👇

'Dünyada en çok şu anda sizin sahip olduğunuz lüksü, ailemi, anne-babama yakın olmayı özledim.'

Alper Gezeravcı'nın bu açıklamasına birbirinden yaratıcı tepkiler gecikmedi 👇

Alper Gezeravcı'nın bu açıklamasına birbirinden yaratıcı tepkiler gecikmedi 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu içerikler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?