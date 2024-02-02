Uzayda "Annemgili Özledim" Diyen Astronotumuz Alper Gezeravcı'ya Gelen Birbirinden Yaratıcı Yorumlar
Uzayda "Annemgili Özledim" Diyen Astronotumuz Alper Gezeravcı'ya Gelen Birbirinden Yaratıcı Yorumlar
İlk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın geri dönüşüne artık saatler var. Uzaydan Türkiye ile irtibatını kesmeyen Alper Gezeravcı'nın 'Ailemi özledim' sözler ise sosyal medyada gündem oldu.
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Yerli ve milli ilk astronotumuz Alper Gezeravcı, tüm ülkenin heyecanla takip ettiği bir isim. Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştireceği 13 deneyle ilgili bilgiler merakla bekleniyor.
Uzaydayken Türkiye ile irtibatını hiç kesmeyen Gezeravcı, ekip arkadaşlarıyla birlikte bugün Türkiye saati ile 17.50'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacak.
Gezeravcı'nın uzay üssündeyken ailesini özlediğini anlatan şu sözleri ise bugün sosyal medyanın gündeminde 👇
Alper Gezeravcı'nın bu açıklamasına birbirinden yaratıcı tepkiler gecikmedi 👇
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