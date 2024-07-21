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Uyanıklığın Böylesi: Dünya Brezilya Ligi'ndeki Tuhaf Penaltıyı Konuşuyor!

Uyanıklığın Böylesi: Dünya Brezilya Ligi'ndeki Tuhaf Penaltıyı Konuşuyor!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
21.07.2024 - 19:33

Brezilya Ligi'nde karşı karşıya gelen Flamengo ile Criciuma mücadelesinin son anları futbol tarihine geçecek cinstendi. Criciumalı futbolcu Barreto, rakibi durduramayacağını anlayınca bakın ne yaptı...

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Brezilya'da ligin üst sıralarındaki kırmızı siyahlı Flamengo ile ligin altlarındaki Criciuma takımları dün gece karşı karşıya geldi.

Brezilya'da ligin üst sıralarındaki kırmızı siyahlı Flamengo ile ligin altlarındaki Criciuma takımları dün gece karşı karşıya geldi.

1-1 devam eden maçın son anlarında Flamengolu futbolcu Everton Soares topla birlikte ceza sahasına girdi.

1-1 devam eden maçın son anlarında Flamengolu futbolcu Everton Soares topla birlikte ceza sahasına girdi.

Ancak bu esnada ceza sahasında bir top daha vardı! Cricuma'lı Barreto, rakibi Soares'i durduramayacağını anlayınca bu topla birlikte hücumu kesmeyi seçti!

Ancak bu esnada ceza sahasında bir top daha vardı! Cricuma'lı Barreto, rakibi Soares'i durduramayacağını anlayınca bu topla birlikte hücumu kesmeyi seçti!

Rakibinin şut çekmesini önlemek için topu Soares'in önündeki topa çarptıran Barreto, topun yönünü değiştirmeyi başarsa da sarı kart görmekten kurtulamadı ve pozisyon hakemin Flamengo lehine penaltı vermesiyle sonuçlandı.

Rakibinin şut çekmesini önlemek için topu Soares'in önündeki topa çarptıran Barreto, topun yönünü değiştirmeyi başarsa da sarı kart görmekten kurtulamadı ve pozisyon hakemin Flamengo lehine penaltı vermesiyle sonuçlandı.

Maç, Flamengo'nun bu garip andan sonra kazandığı penaltıyı gole çevirmesiyle 2-1 kırmızı siyahlılar lehine bitti. Futbol tarihine şimdiden geçen bu anlar ise X kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

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İşte o paylaşımlardan bazıları:

İşte o paylaşımlardan bazıları:
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