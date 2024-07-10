Ünlü Japon Sporcular Evlendikten Sonra Neden Mesleklerini Erken Yaşta Bırakıyor?

Japonya'da, ünlü bir kişiyle evli olanların -eşlerinin ünlü olup olmamasına bakılmaksızın- geleneksel aile değerlerini muhafaza etmeleri ve sağlıklı aile yaşamının ne anlama geldiği konusunda önemli rol modelleri olmaları bekleniyor. Bu yüzden genellikle, kadınlar mesleklerini noktalamak zorunda kalıyor. Geçmiş yıllarda kadın basketbolcu Mamiko Tanaka da 27 yaşında bu sebepten dolayı parkelere veda etmişti.