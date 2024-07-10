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Ünlü Japon Sporcular Evlendikten Sonra Neden Mesleklerini Erken Yaşta Bırakıyor?

Ünlü Japon Sporcular Evlendikten Sonra Neden Mesleklerini Erken Yaşta Bırakıyor?

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 16:38

Japon voleybolunun yıldız ismi Sarina Koga'nın spor hayatına veda edeceği iddia edildi. Ortaya atılan haber, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Tepkilerin nedeni ise Japonya'daki oldukça katı olduğu belirtilen evlilik anlayışı.

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Filenin Sultanları'nın çeyrek finalde Polonya'ya elenerek veda ettiği VNL'de Japonya, ikinci olmuştu.

Filenin Sultanları'nın çeyrek finalde Polonya'ya elenerek veda ettiği VNL'de Japonya, ikinci olmuştu.

Asya ülkesi, finalde İtalya'ya 3-1 kaybetmiş, turnuvayı gümüş madalya ile noktalamıştı.

Asya ülkesi, finalde İtalya'ya 3-1 kaybetmiş, turnuvayı gümüş madalya ile noktalamıştı.

Kırmızı-beyazlı ekibin yıldızı Sarina Koga, ligin en iyi smaçörü seçilmişti.

Kırmızı-beyazlı ekibin yıldızı Sarina Koga, ligin en iyi smaçörü seçilmişti.

Bugünlerde ise 28 yaşındaki voleybolcunun evliliği ve spor kariyeri ile ilgili önemli bir iddia gündeme geldi.

Bugünlerde ise 28 yaşındaki voleybolcunun evliliği ve spor kariyeri ile ilgili önemli bir iddia gündeme geldi.

Koga ve eşi Nishida'nın ülkede bilinen sporcular olduğu için aynı anda ikisinin kariyerine devam edemeyeceği belirtildi.

Koga ve eşi Nishida'nın ülkede bilinen sporcular olduğu için aynı anda ikisinin kariyerine devam edemeyeceği belirtildi.
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Koga da iddialar doğrusa emeklilik kararı aldı. Peki bu durumun sebebi ne? 👇🏻

Koga da iddialar doğrusa emeklilik kararı aldı. Peki bu durumun sebebi ne? 👇🏻

Japonya'da, ünlü bir kişiyle evli olanların -eşlerinin ünlü olup olmamasına bakılmaksızın- geleneksel aile değerlerini muhafaza etmeleri ve sağlıklı aile yaşamının ne anlama geldiği konusunda önemli rol modelleri olmaları bekleniyor. Bu yüzden genellikle, kadınlar mesleklerini noktalamak zorunda kalıyor. Geçmiş yıllarda kadın basketbolcu Mamiko Tanaka da 27 yaşında bu sebepten dolayı parkelere veda etmişti.

Yıldız voleybolcunun kararına gelen tepkiler 👇🏻

Yıldız voleybolcunun kararına gelen tepkiler 👇🏻
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