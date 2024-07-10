Ünlü Japon Sporcular Evlendikten Sonra Neden Mesleklerini Erken Yaşta Bırakıyor?
Ünlü Japon Sporcular Evlendikten Sonra Neden Mesleklerini Erken Yaşta Bırakıyor?
Japon voleybolunun yıldız ismi Sarina Koga'nın spor hayatına veda edeceği iddia edildi. Ortaya atılan haber, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Tepkilerin nedeni ise Japonya'daki oldukça katı olduğu belirtilen evlilik anlayışı.
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Filenin Sultanları'nın çeyrek finalde Polonya'ya elenerek veda ettiği VNL'de Japonya, ikinci olmuştu.
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Asya ülkesi, finalde İtalya'ya 3-1 kaybetmiş, turnuvayı gümüş madalya ile noktalamıştı.
Kırmızı-beyazlı ekibin yıldızı Sarina Koga, ligin en iyi smaçörü seçilmişti.
Bugünlerde ise 28 yaşındaki voleybolcunun evliliği ve spor kariyeri ile ilgili önemli bir iddia gündeme geldi.
Koga ve eşi Nishida'nın ülkede bilinen sporcular olduğu için aynı anda ikisinin kariyerine devam edemeyeceği belirtildi.
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Koga da iddialar doğrusa emeklilik kararı aldı. Peki bu durumun sebebi ne? 👇🏻
Yıldız voleybolcunun kararına gelen tepkiler 👇🏻
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